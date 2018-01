WiWo-Vize-Chefredakteur Hauke Reimer hat im Bitcoin-Hype in Kryptowährungen investiert, gehandelt und verkauft. Hier eine erste Bilanz seines Selbstversuchs - und die fällt gar nicht mal schlecht aus.

Mitten im Bitcoin-Hype habe ich Ende 2017 erstmals Geld in Kryptowährungen gepackt. Im dritten Teil meines Erfahrungsberichts ziehe ich eine Zwischenbilanz.

Über Monate hatte ich den Aufstieg der Digitalwährung Bitcoin verfolgt. Im November entschloss ich mich dann, selbst zu spekulieren. Erfahrungen finden sich bisher in zwei WiWo-Artikeln: Ich eröffnete ein Konto bei der Krypto-Börse CEX und beteiligte mich an einem virtuellen Börsengang.

Der zweite Schritt war mein Versuch, einen Teilbetrag aus der virtuellen Bitcoin-Welt abzuziehen. Es funktionierte, ich bekam tatsächlich Euro zurück auf mein Konto.

Mein Selbstversuch interessierte viele WiWo-Leser. Einer schrieb, er vermisse aber wesentliche Fakten: "Was wurde denn jetzt aus Ihren Währungskäufen? Konnten Sie insbesondere die erstandenen Bitcoins gewinnbringend auf Ihr Euro-Konto retten oder nicht? Und wie ist der Gewinn ausgefallen?"

Sicher, am Ende geht es um Gewinn oder Verlust. Einerseits. Andererseits ist es angesichts der starken Schwankungen bei Kryptowährungen und weiterhin bestehender Investments noch zu früh für eine abschließende Bilanz. Aber ich will keinen Leser enttäuschen - und versuche mich hier an einer ersten Zwischenbilanz.

Ganz ohne Risiko ist eine detailliertere Berichterstattung allerdings nicht: In einem Bitcoin-Blog habe ich die Warnung eines Users gefunden, der allzu offenherzig bei Twitter über seine Bitcoin-Erfahrungen berichtet hatte - und um mehrere Tausend Dollar bestohlen worden war. Man solle nicht auf Twitter mit Bitcoin in Erscheinung treten - und immer eine 2-Faktor-Authorisierung vornehmen, sich außer mit Identität und Passwort also ...

