Washington (ots/PRNewswire) - Eine gemischte Gruppe aus Organisationen, die die Interessen von Industrie und Wirtschaft vertritt, gab heute bekannt, dass sie eine Koalition ins Leben gerufen hat, die als Fürsprecher einer Reform des Monographs-Programms der International Agency for Research on Cancer (IARC) auftritt. Die Koalition für die Kampagne für Genauigkeit in der öffentlichen Gesundheitsforschung (CAPHR) (http://campaignforaccuracyinpublichealthresearch.com/about/) wird sich für eine Modernisierung des Monographs-Programms mithilfe einer größeren Transparenz und einer ausgewogenen Auswertung, die glaubhafte Schlussfolgerungen hervorbringen sollen, einsetzen.



Das Monographs-Programm, das Krebsgefahren bewertet, wird von führenden Wissenschaftlern und Regulierungsbehörden wegen eines Mangels an Transparenz, wegen häufig auftretender Interessenkonflikte, einer fragwürdigen Einstufung von Stoffen als kanzerogen und einer fehlgeleiteten Kommunikation kritisiert. Die CAPHR-Koalition wurde gebildet, um sich der Bedenken anzunehmen, die aufgekommen waren und sich noch verstärkt hatten, nachdem eine ganzen Reihe von glaubwürdigen und unabhängigen Experten darauf hingewiesen hatte, dass die IARC versuche, relevante Daten zu unterdrücken und wegzulassen. Zudem gebe es eine ausgebildete Tradition in der Organisation, Ergebnisse zu manipulieren, wenn es darum geht, wichtige Klassifikationen im Hinblick auf die Kanzerogenität vorzunehmen.



"Die jüngsten Schlussfolgerungen des IARC Monographs-Programms, zusammen mit Medienberichten, dass Leitungskräfte des Monographs-Programms Ergebnisse manipuliert haben, sollten bei sämtlichen Regierungen und privaten Organisationen zu ernsthafte Bedenken führen, ob sie einen Beitrag zur Finanzierung des Jahresbudget der IARC leisten sollten", sagte Cal Dooley, Präsident und CEO des American Chemistry Council (ACC) (https://www.americanchemistry.com/dooley/). "Eine Reform sollte für alle, die die Aufgabe der IARC unterstützen und sich auf die IARC im Hinblick auf nützliche Informationen zu Fragen darüber, wie sich die öffentliche Gesundheit verbessern lässt, eine gemeinsame Priorität darstellen."



Zu der Koalition gehören die folgenden Partner:



- Das American Chemistry Council - Das American Petroleum Institute - Die Chemistry Industry Association of Canada - CropLife America - Die National Association of Manufacturers - Die National Stone, Sand, and Gravel Association - Die Society of Chemical Manufacturers and Affiliates - Das United States Council for International Business



"Für Produzenten, Regierungen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt hat Transparenz als ein Mittel zur Vertrauensbildung, zur Förderung einer Einbindung sowie zur Gewährleistung von intelligenten Richtlinien oberste Priorität", sagte Linda Dempsey, Vice President des Bereichs International Economic Affairs Policy bei der National Association of Manufacturers (NAM) (http://www.nam.org/Contact/Staff/Linda-Dempsey/). "Das Monographs-Programm der IARC verfolgt jedoch offenkundig eine Politik der Geheimhaltung und der Exklusion, schließt Teilnehmer und Beobachter von einer Diskussion darüber aus, wie es zu den Monograph-Schlussfolgerungen kommt, und droht jenen, die Informationen über die Verfahrensweise enthüllen, sogar mit Gerichtsverfahren. Diese systematischen Versuche, Informationen zurückzuhalten und diejenigen mit Bedenken einzuschüchtern, stehen im direkten Widerspruch zu den Werten der IARC, der Weltgesundheitsorganisation und der Mitgliedsstaaten, die deren Arbeit unterstützen."



Im Zusammenhang mit ihrem Engagement für die Verbesserung des Monographs-Programms der IARC hat die CAPHR-Koalition Grundsätze für eine Reform (http://campaignforaccuracyinpublichealthresearch.com/fix -the-problem/) veröffentlicht. Diese Grundsätze sollen die Integrität der Verfahrensweisen des Monographs-Programms stärken und sicherstellen, dass die IARC Methoden und Vorannahmen des Monographs-Programms so aktualisiert, dass sie moderne wissenschaftliche Arbeitspraktiken eher widerspiegeln als die veralteten Ansätze, auf die sich die Agentur seit dem Start des Programms im Jahr 1969 gestützt hat.



"Bedenken hinsichtlich der Durchführung und der Glaubwürdigkeit des Monographs-Programms sorgen für eine Schwächung der wichtigen Mission der IARC, Krebsgefahren aufzuspüren und Krebs zu bekämpfen, insbesondere in Entwicklungsländern", sagte Bob Masterson, Präsident und CEO der Chemistry Industry Association of Canada (CIAC) (http://www.canadianchemistry.ca/index.php/en/staff). "Die Mitglieder der CAPHR setzen sich für eine Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und der Führung der IARC ein, um eine grundsätzliche Reform einzuleiten, damit das Monographs-Programm Informationen bereitstellen kann, die für Entscheidungsträger in Fragen zur öffentlichen Gesundheit und für die Öffentlichkeit relevant sind."



Die Mitglieder der Koalition werden mit der Regierung der Vereinigten Staaten ebenso zusammenarbeiten wie mit ihren internationalen Kollegen, damit weitere Stimmen aus der Industrie, von Gebergemeinschaften und aus dem öffentlichen Sektor ermutigt werden, die IARC zu einer Reform des Monographs-Programms aufzurufen.



Über die Kampagne für Genauigkeit in der öffentlichen Gesundheitsforschung (CAPHR)



Die Kampagne für Genauigkeit in der öffentlichen Gesundheitsforschung (Campaign for Accuracy in Public Health Research, CAPHR) ist eine Aufklärungs- und Outreach-Initiative zur Förderung von glaubwürdiger, unverzerrter und ausgewogen bewerteter Wissenschaft als Grundlage für die Entscheidungsfindung in der Politik und zur Unterstützung der Öffentlichkeit und von Entscheidungsträgern beim Verstehen der Relevanz von Studien zur öffentlichen Gesundheit im Bezug auf unser tägliches Leben. Die CAPHR setzt sich insbesondere für eine Reform des Monographs-Programms der International Agency for Research on Cancer (IARC) ein und beleuchtet die mit deren Arbeit in Verbindung stehenden Defizite, Desinformationen und Konsequenzen.



