Wie gewonnen so zerronnen. Anfang der Woche notierte der Dax mit 13.596 Punkten auf dem höchsten Stand der Gechichte....bis der starke Euro die Dax-Party beendete. Nächste Woche kommt wieder Schwung in die Einzelwerte mit dem Start der deutschen Berichtssaison. Johanna Claar und Viola Grebe nehmen Sie mit auf einen Konjunktur- und Finanzmarkt- Rundgang an der Frankfurter Börse.