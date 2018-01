Tokio - Coincheck, eine der grössten Handelsplattformen für Kryptowährungen in Japan, hat Digitalgeld in dreistelliger Millionenhöhe verloren. Wie die Plattform am Freitag mitteilte, seien 500 Millionen Einheiten des Computergelds NEM auf illegale Weise verschwunden. Umgerechnet ergibt sich ein Gegenwert von etwa 400 Millionen Dollar oder etwa 320 Millionen Euro. Japan gilt als eine Hochburg für den Handel mit Digitalwährungen wie Bitcoin.

Nach Angaben von Unternehmensvertretern ist es unklar, wie die 500 Millionen NEM verschwunden seien. Man arbeite daran, die Sicherheit ...

