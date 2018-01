US-Präsident Trump zeigt sich in Davos von seiner friedlichen Seite. Gerade in Handelsfragen sollte man die neue US-Regierung allerdings mehr an ihren Taten als an der immer wieder wechselnden Rhetorik messen. Ein Kommentar.

Um es vorweg zu nehmen: Es war eine gute Rede, die Donald Trump vor dem World Economic Forum (WEF) in Davos gehalten hat. Das als Poltergeist verrufene Schreckgespenst der Weltpolitik redete ruhig, selbstbewusst und blieb "on message" wie die Amerikaner sagen, wenn sich jemand an das zuvor verabredete Drehbuch hält. Das hat Trump getan.

Seine Botschaft war klar erkennbar: "Buy America". Es war ein "Sales Pitch" vor einem kaufwilligen Publikum. Trump redete als Handlungsreisender in Sachen Amerika zu Geschäftsfreunden. Der gemeinsame Draht war schnell gefunden.

Zunächst prahlte der Amerikaner mit dem soliden Aufschwung in den USA, auch wenn er das Verdienst dafür eigentlich mit seinem Vorgänger Barack Obama teilen müsste. Ganz so rund wie Trump seinen rund 1.500 Zuhörern in der vollbesetzten Kongresshalle Glauben machen wollte, läuft die US-Konjunktur allerdings noch nicht: Im vierten Quartal 2017 blieb das Wirtschaftswachstum mit einem Plus von nur 2,6 Prozent hinter den Erwartungen der Finanzmärkte zurück.

Aber Trump konnte mit seiner Steuerreform ein weiteres Ass aus dem Ärmel ziehen, das die Augen der in Davos vertretenen Top-Manager zum Leuchten brachte. Die Milliardenentlastungen ...

