Deutschlands Arbeitgeber kritisieren die Rentenpläne von SPD und Union scharf. Zu teuer und teilweise überflüssig seien die Ideen. Nur die Versicherungspflicht für Selbstständige findet Zustimmung bei der Wirtschaft.

Zu teuer und schlecht durchdacht. Auf diese Formel lässt sich die Kritik der Wirtschaft an den vereinbarten Änderungen im Rentenrecht bringen, auf die sich die Sonderierer der Großen Koalition verständigt haben. Die meisten Änderungen halten die Unternehmen zudem für entbehrlich. Dies ergibt sich aus einer internen Bewertung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), die dem Handelsblatt vorliegt.

Bislang sieht es allerding nicht so aus, als würden Union oder SPD bei den am Freitag begonnenen Koalitionsverhandlungen das Rentenpaket noch einmal aufschnüren. Kritisch sehen die Arbeitgeber vor allem die Absicht, auf Druck der SPD das seit 2001 von 53 auf 48 Prozent geschrumpfte Rentenniveau bis 2025 nicht weiter absinken zu lassen. Eine solche Zusicherung würde bedeuten, dass alle demografischen Veränderungen voll zu Lasten der Beitragszahler gehen würden, nur um das Rentenniveau stabil zu halten, heißt es in dem Papier.

Das Argument der Befürworter, dass eine Stabilisierung des Niveaus wegen der guten Arbeitsmarktentwicklung kaum zusätzliche Kosten verursachen dürfte - und dass nach aktuellen Prognosen das Niveau auch ohne Rechtsänderung bis 2014 stabil bleiben dürfte, lässt die BDA nicht gelten. Selbst wenn es ökonomisch gut läuft, läge die finanzielle Mehrbelastung allein für das Jahr 2025 bei vier Milliarden Euro. Und bei einer auch nur geringfügig schlechteren Wirtschaftsentwicklung werde es deutlich teurer. Würden statt der aktuellen optimistischen Prognosen beispielsweise nur die Entwicklungen von vor drei Jahren zu Grunde gelegt, ergäben sich im Jahr 2025 Mehrbelastungen von rund 15 Milliarden Euro.

Die geltende Rentenformel sorgt über den so genannten Nachhaltigkeitsfaktor dafür, dass immer dann, wenn sich die Relation von Beitragszahlern und Rentnern verändert, die Renten im Folgejahr stärker oder weniger stark als die Löhne angehoben werden. Stärker werden sie angehoben, wenn die Relation sich zu Gunsten ...

