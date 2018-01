Berlin (ots) - Claudia Pechstein hat ihr Leben dem Eisschnelllauf verschrieben. Von den einen geliebt, von den anderen verurteilt, ist sie die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin aller Zeiten. Sie tritt zum siebten Mal bei den Winterspielen an und träumt mit 45 Jahren noch einmal von olympischem Edelmetall.



Das rbb Fernsehen hat Claudia Pechstein in ihrer Vorbereitung auf diesen vielleicht letzten Höhepunkt einer außergewöhnlichen Karriere begleitet. Vom Sportleralltag in Hohenschönhausen ins Trainingslager nach Mallorca und aufs Eis bei den letzten Wettkämpfen vor den Spielen in Berlin. Verbunden mit seltenen privaten Einblicken entsteht das Porträt einer Ausnahmeathletin, die sich so noch nie gezeigt hat.



Der Film steht ab 2. Februar im Video-Bereich unter www.rbb-online.de/presse zur Verfügung.



