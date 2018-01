GRÜNWALD (dpa-AFX) - Das Arzneiunternehmen Dermapharm hat für seinen geplanten Börsengang die Preisspanne festgelegt. Die Papiere sollen für 26 bis 30 Euro auf den Markt kommen, wie der Hersteller von rezeptfreien Medikamenten und Gesundheitsprodukten am Freitag mitteilte. Die Angebotsfrist beginne am 29. Januar und ende voraussichtlich am 8. Februar, hieß es weiter. Erwartet werde ein Gesamtvolumen des Angebots von etwa 350 bis ca. 404 Millionen Euro.

Investoren sollen insgesamt 13,455 Millionen Aktien angeboten werden. Davon kommen 3,84 Millionen Stück aus einer Kapitalerhöhung und 7,86 Millionen vom Besitzer der Firma. Zudem ist noch eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) über 1,755 Millionen Papiere aus dem Besitz des bisherigen Eigentümers geplant.

Sollten alle Aktien verkauft werden, belaufe sich der Streubesitz auf ca. 25 Prozent. In diesem Fall erwartet Dermapharm einen Bruttoerlös von ca. 100 bis 115 Millionen Euro. Das Geld soll unter anderem der eigenen Produktentwicklung und der Verbesserung der Produktionsanlagen sowie der internationalen Expansion zugutekommen.

Das Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz von rund 445 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von knapp 103 Millionen Euro. Ab dem Geschäftsjahr 2018 will Dermapharm 50 bis 60 Prozent des Gewinns als Dividende ausschütten./stk/he

ISIN DE000A2GS5D8

AXC0232 2018-01-26/17:40