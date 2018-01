Bald tagt der Syrien-Kongress in Russland. Auf zwei Schienen laufen inzwischen die diplomatischen Versuche zur Beilegung des Konflikts: Via Moskau und via Uno. In beiden Fällen ist es noch ein weiter Weg.

Wenige Tage vor dem Syrien-Kongress im südrussischen Badeort Sotschi dämpft die Moskauer Führung die Erwartungen. Der "Kongress der Völker Syriens" am Montag und Dienstag sei nur ein Schritt für das Bürgerkriegsland, wenn auch ein wichtiger, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag. "Aber es wäre nicht korrekt zu erwarten, dass in Sotschi eine abschließende Friedensregelung getroffen wird."

An der Teilnehmerliste werde noch gearbeitet, sagte Peskow der Agentur Tass zufolge. Das sei "äußerst kompliziert ...

