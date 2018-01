Wegen Unregelmäßigkeiten am Abgassystem musste der Porsche Macan mit Diesel-Motor bereits 2016 in die Werkstätten. Doch das reichte offenbar nicht: Der Autobauer steht wohl vor einem erneuten Rückruf.

Der Sportwagenbauer Porsche muss sein kompaktes Geländewagen-Modell Macan mit Sechszylinder-Dieselmotor wegen Unregelmäßigkeiten am Abgassystem offenbar erneut in die Werkstätten rufen. "Wir stehen vor einem weiteren Software-Update, das wir derzeit mit dem Kraftfahrt-Bundesamt abstimmen", sagte eine Person mit Kenntnis der Vorgänge bei der VW-Tochter am Freitag und bestätigte damit einen Vorabbericht von "Bild am Sonntag". ...

