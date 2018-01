Ergebnisse der klinischen Phase-3-Studie SPARTAN zu Apalutamid bei nichtmetastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom für mündliche Abstract-Session zu Prostatakrebs ausgewählt

10 Posterpräsentationen zu ZYTIGA (Abirateronacetat) mit neuen Analysen aus der Phase-3-Zulassungsstudie LATITUDE zur Beurteilung von ZYTIGA plus Prednison und ADT bei metastasiertem hormonnaivem Prostatakarzinom

Phase-2-Daten zu Erdafitinib bei Patienten mit metastasiertem oder inoperablem Urothelkarzinom und FGFR-Veränderungen für die Rapidfire-Abstract-Session zu Urothelkarzinomen ausgewählt

Auf dem diesjährigen American Society of Clinical Oncology Genitourinary (ASCO GU) Cancers Symposium 2018, das vom 8. bis 10. Februar in San Francisco stattfindet, werden neue Daten der Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson vorgestellt. Insgesamt wurden 14 firmengesponserte Abstracts mit Daten zu in der Entwicklung befindlichen und zugelassenen Substanzen zur Präsentation angenommen, darunter für Apalutamid und ZYTIGA(Abirateronacetat) bei Prostatakrebs und für Erdafitinib beim Urothelkarzinom. Vor allem die Ergebnisse der Phase-3-Daten aus der klinischen SPARTAN-Studie, die Apalutamid bei nichtmetastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom untersucht, werden am Donnerstag, dem 8. Februar, bei einer mündlichen Abstract-Session zu Prostatakrebs vorgestellt.

"Die auf dem ASCO GU vorgestellten Daten umfassen eine Reihe zugelassener und in der Entwicklung befindlicher Substanzen. Sie unterstreichen unser Bestreben, zur Verbesserung der Patientenresultate beizutragen. Wir wissen, dass jeder Krebspatient vor einem einzigartigen Lebensweg steht und sind entschlossen, dabei zu helfen, diesen Weg neu zu gestalten", sagte Dr. Ivo Winiger-Candolfi, Oncology Solid Tumor Therapy Area Lead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson. "Wir freuen uns besonders auf die Präsentation der Ergebnisse der klinischen Zulassungsstudie SPARTAN

Firmengesponserte Präsentationen der wichtigsten Daten:

Apalutamid:

SPARTAN, eine randomisierte, doppelblinde Phase-3-Studie zu Apalutamid (APA) vs. Placebo (PBO) bei Patienten (pts) mit nichtmetastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (nmCRPC) (Abstract-Nr. 161) Diese Daten werden in einer mündlichen Abstract-Präsentation in Session A des Programms zu Prostatakrebs von 13 bis 14.30 Uhr PST am Donnerstag, den 8. Februar präsentiert.



ZYTIGA

Abirateronacetat plus Prednison (P) 5 mg QD bei metastasiertem kastrationsnaivem Prostatakarzinom (nCNPC): Detaillierte Sicherheitsanalysen aus der Phase-3-Studie LATITUDE (Abstract-Nr. 182) Diese Daten werden in einer Posterpräsentation, Session A, von 11.30 bis 13 Uhr und 17.15 bis 18.15 Uhr PST am Donnerstag, den 8. Februar präsentiert.

Inanspruchnahme medizinischer Ressourcen (Medical Resource Utilisation, MRU) von Abirateronacetat plus Prednison (AAP) ergänzend zu einer Androgenentzugstherapie (ADT) bei metastasiertem kastrationsnaivem Prostatakarzinom: Ergebnisse aus LATITUDE (Abstract-Nr. 201) Diese Daten werden in einer Posterpräsentation, Session A, von 11.30 bis 13 Uhr und 17.15 bis 18.15 Uhr PST am Donnerstag, den 8. Februar präsentiert

Wirksamkeit und Sicherheit von Abirateronacetat (AA) und niedrig dosiertem Prednison (P) bei japanischen Patienten mit neu diagnostiziertem, metastasiertem, hormonnaivem Prostatakarzinom (mHNPC); Subgruppenanalyse der LATITUDE-Studie (Abstract-Nr. 286) Diese Daten werden in einer Posterpräsentation, Session B, von 12.15 Uhr bis 13.45 Uhr und 18 Uhr bis 19 Uhr PST am Freitag, den 9. Februar vorgestellt



Erdafitinib:

Erdafitinib (ERDA; JNJ-42756493), ein Hemmer des Pan-Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors (FGFR) bei Patienten (pts) mit metastasiertem oder inoperablem Urothelkarzinom (mUC) und FGFR-Veränderungen (FGFRa): Phase 2, kontinuierliche versus intermittierende Gabe (Abstract-Nr. 411) Diese Daten werden bei der Rapidfire-Abstract-Session während des Programms zum Urothelkarzinom von 18 bis 19 Uhr PST am Freitag, dem 9. Februar vorgestellt



Eine vollständige Aufstellung der firmengesponserten Abstracts, die auf der Tagung präsentiert werden, ist nachfolgend aufgeführt:

Abstract-Nr. Titel Tag/Uhrzeit Apalutamid Abstract-Nr. 161 SPARTAN, eine randomisierte, doppelblinde Phase-3-Studie zu Apalutamid (APA) vs. Placebo (PBO) bei Patienten (pts) mit nichtmetastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (nmCRPC) Mündliche Abstract-Session A Donnerstag, 8. Februar 13 bis 14.30 Uhr PST Abstract-Nr. 27 Assoziation von prostataspezifischen Antigen-(PSA)-Trajektorien mit Risiko einer Metastasierung und Mortalität bei nichtmetastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (nmCRPC) Poster Session A Donnerstag, 8. Februar 11.30 bis 13 und 17.15 bis 18.15 Uhr PST ZYTIGA Abstract-Nr. 182 Abirateronacetat (AA) plus Prednison (P) 5 mg QD bei metastasiertem kastrationsnaivem Prostatakarzinom (nCNPC): Detaillierte Sicherheitsanalysen aus der Phase-3-Studie LATITUDE Poster Session A Donnerstag, 8. Februar 11.30 bis 13 und 17.15 bis 18.15 Uhr PST Abstract-Nr. 201 Inanspruchnahme medizinischer Ressourcen (Medical Resource Utilisation, MRU) von Abirateronacetat plus Prednison (AAP) ergänzend zu einer Androgenentzugstherapie (ADT) bei metastasiertem kastrationsnaivem Prostatakarzinom: Ergebnisse aus LATITUDE Poster Session A Donnerstag, 8. Februar 11.30 bis 13 und 17.15 bis 18.15 Uhr PST Abstract-Nr. 286 Wirksamkeit und Sicherheit von Abirateronacetat (AA) und niedrig dosiertem Prednison (P) bei japanischen Patienten mit neu diagnostiziertem, metastasiertem, hormonnaivem Prostatakarzinom (mHNPC); Subgruppenanalyse der LATITUDE-Studie Poster Session B Freitag, 9. Februar 12.15 bis 13.45 und 18 bis 19.15 Uhr PST Abstract-Nr. 196 Evidenz unter Alltagsbedingungen zu patientenbezogenen Ergebnissen (PROs) von mit Abirateronacetat plus Prednison (AA+P) behandelten Patienten mit metastasiertem kastrationsnaivem Prostatakarzinom (mCRPC) Poster Session A Donnerstag, 8. Februar 11.30 bis 13 Uhr und 17.15 bis 18.15 PST Abstract-Nr. 200 Indirekter Behandlungsvergleich (ITC) von Abirateronacetat (AA) plus Prednison (P) und Docetaxel (DOC) zu patientenberichteten Ergebnissen (PROs) bei nichtmetastasiertem kastrationsnaivem Prostatakarzinom (mCNPC) Poster Session A Donnerstag, 8. Februar 11.30 bis 13 Uhr und 17.15 bis 18.15 PST Abstract-Nr. 217 Neuropsychiatrische Nebenwirkungen von Abirateronacetat und Enzalutamid: Metaanalyse randomisierter klinischer Studien mit realistischen Berichtsmustern von EudraVigilance Poster Session A Donnerstag, 8. Februar 11.30 bis 13 Uhr und 17.15 bis 18.15 PST Abstract-Nr. 296 Praxisnahe Studie zur Verträglichkeit von Enzalutamid und Abirateronacetat (mit Prednison) (REAAcT) Ergebnisse Poster Session B Freitag, 9. Februar 12.15 bis 13.45 und 18 bis 19.15 Uhr PST Abstract-Nr. 320 Praxisnahe Behandlungsmuster der Sequenzierungs-Behandlung in Kanada für metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom Poster Session B Freitag, 9. Februar 12.15 bis 13.45 und 18 bis 19.15 Uhr PST Abstract-Nr. 321 Prostatakrebsbehandlungsmuster unter kanadischen Spezialisten für die Prostatakrebsbehandlung Poster Session B Freitag, 9. Februar 12.15 bis 13.45 und 18 bis 19.15 Uhr PST Abstract-Nr. 343 Entwicklung neuropsychiatrischer Nebenwirkungen von Abirateronacetat- und Enzalutamid-Behandlungen, über die in EudraVigilance berichtet wurde, bei Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom Poster Session B Freitag, 9. Februar 12.15 bis 13.45 und 18 bis 19.15 Uhr PST Erdafitinib Abstract-Nr. 411 Erdafitinib (ERDA: JNJ-42756493), ein Hemmer des Pan-Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors (FGFR) bei Patienten (pts) mit metastasiertem oder inoperablem Urothelkarzinom (mUC) und FGFR-Veränderungen (FGFRa): Phase 2, kontinuierliche versus intermittierende Gabe Rapidfire-Abstract-Session (mündliche Abstract-Präsentation) Freitag, 9. Februar 18 bis 19 Uhr PST Abstract-Nr. 450 Wirksamkeit des Liganden von PD-1- und PD-L1-Inhibitoren (PD programmierter Tod) bei Patienten mit FGFR-Mutationen und Genfusionen: Ergebnisse einer Datenanalyse einer laufenden Phase-2-Studie mit Erdafitinib (JNJ-42756493) bei Patienten (pts) mit fortgeschrittenem Urothelkrebs (UC) Poster Session B Freitag, 9. Februar 12.15 bis 13.45 und 18 bis 19.15 Uhr PST

Über Abirateronacetat

Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon ist die einzige zugelassene Therapie für metastasiertes Prostatakarzinom, die die Produktion von Androgenen (die das Wachstum von Prostatakarzinomen fördern) an allen drei Stellen hemmt, die bei einem Prostatakarzinom von Bedeutung sind: in den Hoden, Nebennieren und dem Tumor selbst.1,2,3

Indikationen3

2011 wurde Abirateronacetat in Kombination mit Prednison/Prednisolon von der Europäischen Kommission (EC) für die Behandlung von mCRPC in Männern über 18 Jahren zugelassen, deren Erkrankung unter oder nach einer Docetaxel-basierten Chemotherapie eine Progression erfahren hatte.

Im Dezember 2012 gewährte die Europäische Kommission eine Erweiterung der Indikation für Abirateronacetat, wodurch der Einsatz in Kombination mit Prednison oder Prednisolon zur Behandlung von mCRPC bei erwachsenen Männern zugelassen wurde, die nach Versagen der Androgenentzugstherapie entweder keine oder nur geringe Symptome aufweisen und bei denen eine Chemotherapie noch nicht klinisch indiziert ist.3

Am Freitag, dem 17.November 2017 erteilte die EK die Genehmigung zur Erweiterung der bestehenden Zulassung für Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon auf die Behandlung von erwachsenen Männern mit neu diagnostiziertem metastasiertem hormonsensitivem Hochrisiko-Prostatakarzinom (mHSPC) in Kombination mit der Androgenentzugstherapie (ADT).3

Weitere Informationen3

Zu den am häufigsten bei Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon aufgetretenen Nebenwirkungen, die bei 10% der Patienten beobachtet wurden, zählen periphere Ödeme, Hypokaliämie, Hypertonie, Infektion der Harnwege und Anstieg der Alaninaminotransferase und/oder Anstieg der Aspartataminotransferase. Sonstige wichtige Nebenwirkungen schließen Herzerkrankungen, Hepatotoxizität, Frakturen und allergische Alveolitis ein. Eine vollständige Auflistung der Nebenwirkungen und weitere Informationen zu Dosierung und Verabreichung, Kontraindikationen und andere Warnungen zur Einnahme von Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon entnehmen Sie bitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels unter: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002321/WC500112858.pdf

Über Apalutamide (ARN-509)4

Apalutamid ist ein in der Entwicklung befindlicher, oraler Androgenrezeptor-Hemmer der nächsten Generation, der den Androgen-Signalweg in Prostatakrebszellen blockiert und die Bindung des Androgens an den Androgenrezeptor und die Translokation des Androgenrezeptors in den Kern der Krebszelle verhindert.

Über Erdafitinib5

Erdafitinib ist ein Tyrosinkinase-Hemmer, der den Pan-Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor (FGFR) hemmt und von Janssen zurzeit in klinischen Phase-2- und Phase-3-Studien an Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom evaluiert wird. Zudem werden weitere Untersuchungen durchgeführt, um den Einsatz von Erdafitinib zur Behandlung anderer Krebserkrankungen zu erforschen.

Über die Janssen Pharmaceutical Companies

Bei den Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson arbeiten wir daran, eine Welt ohne Krankheit zu schaffen. Das Leben von Menschen zu verändern, indem wir neue und bessere Wege finden, um Krankheiten zu verhindern, aufzuhalten, zu behandeln und zu heilen, ist das, was uns inspiriert. Wir bringen die besten Köpfe der Branche zusammen und verfolgen die vielversprechendsten wissenschaftlichen Ansätze. Wir sind Janssen. Wir arbeiten mit der Welt zusammen, um die Gesundheit aller, die darin leben, zu verbessern. Mehr erfahren Sie unter www.janssen.com/emea. Folgen Sie uns auf http://www.twitter.com/janssenEMEA.

Warnungen bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

