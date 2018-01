Das war ein kurzes Unterfangen mit dem Dax auf einem neuen Allzeithoch. Der steigende Euro belastet zu sehr und das kann auch Mario Draghi bei der Pressekonferenz verbal nicht ändern. Ob Sie sich in der kommenden Woche auf Rücketzer gefasst machen sollten und was die Rohstoffe Gold und Rohöl angetrieben hat, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Kapitalmarkt-Experte Oliver Roth, Oddo Seydler, die Erwartungen an die deutsche Berichtssaison und weshalb der Weltwirtschaftsgipfel lediglich ein teures Non-Event ist.