Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen Fernsehen



Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen



Sonntag, 04. Februar 2018 (Woche 6)/26.01.2018



geänderten Beitrag beachten!



10.15 (VPS 10.14) Lampenfieber - Fluch und Segen der Bühne Erstsendung: 10.03.2013 in SWR/SR



Sonntag, 04. Februar 2018 (Woche 6)/26.01.2018



"Die SWR-Reportage" nur für BW und RP



05.50 BW+RP: Die SWR-Reportage (WH von SA) Erstsendung: 03.02.2017 in SWR RP



SR sendet eigenes Programm!



05.50 (VPS 05.49) SR: SR Memories - Hits der 60er Jahre Gitte, Drafi Deutscher, Mary Roos, Heidi Brühl



Samstag, 17. Februar 2018 (Woche 8)/26.01.2018



geänderten Programmablauf beachten!



22.50 Ellas Baby



Spielfilm Deutschland 2017 Erstsendung: 13.10.2017 in Das Erste Autor: Elena Senft



Rollen und Darsteller:



Roman____Benno Fürmann Ella____Tijan Marei Ariane____Katharina Schüttler Matti____Ivo Kortlang Janine____Felicitas Freundner Karl____Peter Franke Susanne____Milena Dreißig Thomas____Jürg Plüss Gregor____Jonathan Elias Weiske Beraterin____Simone Kabst Fahrlehrer____Olli Schulz Fahrprüfer____Stephan Grossmann und andere Kamera: Mathias Schöningh Musik: Stefan Mertin



00.20 (VPS 04.40) Fliegende Fische müssen ins Meer Fernsehfilm Deutschland 2013 Erstsendung: 23.10.2013 in Das Erste Autor: Güzin Kar



Rollen und Darsteller:



Die Frau____Martina Gedeck Hugo____Karl Heinz Hackl Luise____Ulrike Beimpold und andere Kamera: Christian Berger, Helmut Pirnat und Markus Fraunholz



01.40 (VPS 00.20) Familie inklusive Spielfilm Deutschland 2013 Erstsendung: 07.06.2013 in Das Erste Autor: Dinah Marte Golch, Michael B. Mueller und Sylvia Leuker



Rollen und Darsteller:



Katharina Baum____Uschi Glas Peter Meininger____Michael König Alois Breitenbacher____Robert Giggenbach Verena Meininger____Katja Keller Saskia____Leslie-Vanessa Lill Florian____Benedikt Hösl Benni____Jannik Brengel Sascha Schmiederer____Thomas Limpinsel Daniel____Jonathan Beck Max Müller____Ulrich Boris Pöppl Gudrun Galler____Christiane Blumhoff und andere Kamera: Hans-jörg Allgeier Musik: Robert Schulte Hemming und Jens Langbein



03.05 (VPS 01.45) Ellas Baby (WH) Spielfilm Deutschland 2017 Erstsendung: 13.10.2017 in Das Erste Autor: Elena Senft



Rollen und Darsteller:



Roman____Benno Fürmann Ella____Tijan Marei Ariane____Katharina Schüttler Matti____Ivo Kortlang Janine____Felicitas Freundner Karl____Peter Franke Susanne____Milena Dreißig Thomas____Jürg Plüss Gregor____Jonathan Elias Weiske Beraterin____Simone Kabst Fahrlehrer____Olli Schulz Fahrprüfer____Stephan Grossmann und andere Kamera: Mathias Schöningh Musik: Stefan Mertin



04.35 (VPS 03.15) Familie inklusive (WH) Spielfilm Deutschland 2013 Erstsendung: 07.06.2013 in Das Erste Autor: Dinah Marte Golch, Michael B. Mueller und Sylvia Leuker



Rollen und Darsteller:



Katharina Baum____Uschi Glas Peter Meininger____Michael König Alois Breitenbacher____Robert Giggenbach Verena Meininger____Katja Keller Saskia____Leslie-Vanessa Lill Florian____Benedikt Hösl Benni____Jannik Brengel Sascha Schmiederer____Thomas Limpinsel Daniel____Jonathan Beck Max Müller____Ulrich Boris Pöppl Gudrun Galler____Christiane Blumhoff und andere Kamera: Hans-jörg Allgeier Musik: Robert Schulte Hemming und Jens Langbein



ab 6:00 Uhr weiter wie mitgeteilt!



Sonntag, 18. Februar 2018 (Woche 8)/26.01.2018



geänderten Beitrag für RP beachten!



18.45 RP: Bekannt im Land



Clemens Wilmenrod- Einmal Toast Hawaii und zurück Erstsendung: 09.04.2017 SWR RP



Sonntag, 18. Februar 2018 (Woche 8)/26.01.2018



geänderten Programmablauf beachten! ("Die Geiseln von Mogadischu" und "Fliegende Fische müssen ans Meer" entfallen)



22.50 (VPS 22.49) Gefährliche Lust Der Kampf gegen Kindesmissbrauch Erstsendung: 14.02.2018 in Das Erste



23.35 (VPS 23.34) Das weiße Kaninchen Fernsehfilm Deutschland 2016 Erstsendung: 28.09.2016 in Das Erste Autor: Michael Proehl und Holger Karsten Schmidt



Rollen und Darsteller:



Simon Keller____Devid Striesow Sara Rost____Lena Urzendowsky Kevin____Louis Hofmann Katrin Rost____Julia Jäger Matthias Rost____Patrick Heyn Ellen Keller____Anja Schiffel Alina Keller____Emilia Eidt Sandra Bickel____Cordelia Wege Miki Witt____Shenja Lacher Lilian Schön____Samia Chancrin Heribert Liebermann____Christoph Schechinger Jasper____Martin Kiefer Leonie____Eva Nürnberg Lenny____Max Schimmelpfennig und andere Kamera: Philipp Sichler Musik: Florian Van Volxem und Sven Rossenbach



01.00 (VPS 00.55) Die Wand Spielfilm Deutschland 2012 Erstsendung: 22.03.2015 in Das Erste Autor: Julian Roman Pölsler



Rollen und Darsteller:



Die Frau____Martina Gedeck Hugo____Karl Heinz Hackl Luise____Ulrike Beimpold und andere Kamera: Christian Berger, Helmut Pirnat und Markus Fraunholz



02.40 The Company Men - Gewinn ist nicht alles (The Company Men) Spielfilm USA/Großbritannien 2010



Erstsendung: 22.02.2015 in Das Erste



Autor: John Wells Rollen und Darsteller: Bobby Walker____Ben Affleck Gene McClary____Tommy Lee Jones Phil Woodward____Chris Cooper Jack Dolan____Kevin Costner Maggie Walker____Rosemarie DeWitt Sally Wilcox____Maria Bello James Salinger____Craig T. Nelson und andere Kamera: Roger Deakins Musik: Aaron Zigman



04.20 Julia - Eine ungewöhnliche Frau



Ende und Anfang Erstsendung: 27.11.2016 in SWR/SR Autor: Peter Mazzuchelli



Rollen und Darsteller:



Dr. Julia Laubach____Christiane Hörbiger Dr. Arthur Laubach____Peter Bongartz Martin Reidinger____Franz Buchrieser Regina Beranek____Hertha Schell Ilse Hutter____Beatrice Frey Helga Schuster____Kristina Bangert Viktor Stipschitz____Peter Strauss Robert Kogler____Klaus Händl und andere



05.05 (VPS 05.10) Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie (WH) Deutschland 2018 Reines Gewissen Autor: Christiane Jörger-Stark



Mit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a. Folge 962



Sonntag, 18. Februar 2018 (Woche 8)/26.01.2018



zusätzlichen Beitrag beachten!



05.35 Reiseziel Schengen



Erstsendung: 05.03.2011 in SWR/SR



05.45 (VPS 05.40) Lust auf tolle Städte: Brügge, München, Göteborg (WH von SA) Erstsendung: 19.09.2014 in HR



ab 6:00 Uhr weiter wie mitgeteilt!



Montag, 19. Februar 2018 (Woche 8)/26.01.2018



geänderten Beitrag für BW und RP beachten!



07.35 (VPS 07.34) BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO) Clemens Wilmenrod Einmal Toast Hawaii und zurück Erstsendung: 09.04.2017 in SWR RP



Mittwoch, 21. Februar 2018 (Woche 8)/26.01.2018



geänderten Beitrag für BW und RP beachten!



05.30 (VPS 05.29) BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO) Clemens Wilmenrod Einmal Toast Hawaii und zurück Erstsendung: 09.04.2017 in SWR RP



Sonntag, 25. Februar 2018 (Woche 9)/26.01.2018



Geänderten Beitrag beachten / nachfolgendes Programm 10 min früher!



01.25 (VPS 01.24) Miral Spielfilm Frankreich/Israel/Italien/Indien 2010 Erstsendung: 14.04.2013 in Das Erste Autor: Rula Jebreal



Rollen und Darsteller:



Miral____Freida Pinto Hind Husseini____Hiam Abbass Nadia____Yasmine Al Masri Jamal____Alexander Siddig Fatima____Ruba Blal Hani____Omar Metwally Eddie____Willem Dafoe Bertha Spafford____Vanessa Redgrave Lisa____Stella Schnabel Governor Khatib____Makram J. Khoury Nawal____Najwa Mubarki Sara____Lana Zreik und andere Kamera: Eric Gautier Musik: Olivier Daviaud



Mittwoch, 07. März 2018 (Woche 10)/26.01.2018



Tagestipp



18.15 BW+RP: made in Südwest Immer unter Strom - Die Firma Ziehl-Abegg in Künzelsau



Die Ventilatoren der Firma Ziehl-Abegg laufen weltweit in Klimaanlagen, in Umluftherden, in Be- und Entlüftungen von Küchen, Bädern, Ställen. Die Firma aus Künzelsau gehört zu den Marktführern auf dem Gebiet der Luft- und Antriebstechnik.



Eigentlich wollte Anno Walz Landwirt werden. In einer Fabrik sitzen und an Geräten feilen, während draußen die Sonne scheint? Mittlerweile arbeitet er seit mehr als 30 Jahren bei Ziehl-Abegg und sagt, dass er seine Entscheidung nie bereut habe. Auch seine Tochter Nadine ist seit einigen Jahren als Mechatronikerin bei dem Hersteller tätig, der Ventilatoren, Lüftungssysteme und Motoren weltweit produziert und verkauft. Gebäude werden mit Ventilatoren der Firma gekühlt oder geheizt, aber auch Rotorblätter von Windrädern mit Hilfe der Technik vor dem Vereisen geschützt. Nadine Walz ist in der Forschungsabteilung von Ziehl-Abegg in Künzelsau tätig. Sie will Ventilatoren noch effizienter machen, so dass sie mehr leisten, weniger Energie verbrauchen und vor allen Dingen leise sind. Dabei haben sich die Forscher des Unternehmens die Eule zum Vorbild genommen. Sie fliegt so leise, dass man sie kaum hört. Kann man das auf einen Ventilator übertragen? Ziehl-Abegg arbeitet auch an Elektromotoren. Die Firma will damit Busse für den Nahverkehr ausstatten. Das Besondere ist, dass der Motor in der Radfelge untergebracht ist. Der Bus braucht daher keinen eigenen Motorraum mehr und fährt energiesparend. Wird diese Technik unsere Umwelt leiser machen?



Die SWR Reihe "made in Südwest" stellt wirtschaftliche Spitzenleistungen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in den Bereichen Industrie, Handwerk, Dienstleistung und Forschung vor. Oft geht es um mittelständische Familienbetriebe, die mit einem Nischenprodukt weltweit vertreten sind. Die Filme stellen die Menschen und ihre Geschichte vor, die hier arbeiten und diese Spitzenleistungen ermöglichen.



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2