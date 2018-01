Hamburg (ots) - Unter dem Motto "Energiewelt vereinfachen" bedient das Hamburger Internet Start Up "White Grid" die Betreiber von Messstellen für Strom- und Gasverbraucher. Messstellenbetreiber (MSB) - grundständige Messstellenbetreiber und wettbewerbliche Messstellenbetriebe - stehen durch jährliche Ablesungen nur indirekt im Kundenkontakt. Mit Hilfe von White Grid und dem Angebot durchautomatisierter Lieferanten-Wechsel ergeben sich für Messstellenbetreiber monetäre Mehrwerte und die dauerhafte Besetzung der Kundenschnittstelle.



Das aktuelle Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende bringt Bewegung in die Arbeitsteilung von Energie-Messstellen. Bisher wurden die Kosten für Messstellenbetrieb und Ablesung jährlich über die Energie-Lieferanten mit in Rechnung gestellt. Die Strom- und Gasanbieter verweigern diese Leistung zunehmend. MSB werden gezwungen eigene Kundenbetreuung und autarke Rechnungswesen aufzubauen. Die Umsätze sind dafür zu gering. Bei einfachen Zählern und Jahresbeträgen von meist weniger als 20 Euro ist das ein mühseliges und kostentreibendes Geschäft. Selbst bei intelligenten Messsystemen ist die Marge schmal. Doch die MSB haben direkten Zugang zum Energiekunden, den sie sich als geldwerten Vorteil zu Nutze machen kann. Mit Hilfe von White Grid kann jeder MSB seinem Kunden autark die Dienstleistung eines kostengünstigen Wechsel-Bots für Strom- und Gastarife sowie weitere Mehrwertprodukte als White Label Ansatz anbieten. Dadurch werden Margen erwirtschaftet, die die entstanden Organisations-Aufwände refinanzieren.



White Grid übernimmt mit seinem neu entwickelten Wechselbot die Rolle des David gegenüber den Goliaths verivox und check24. Ein in Hamburg entwickelter Softwareroboter vollzieht die hochautomatisierte Durchführung von Lieferantenwechseln nach Vorgaben des Kunden und des Betreibers. Der White Grid Wechselbot ist eine Art regelgesteuerter Least-Cost-Router für Strom und Gas im direkten Kundenkontakt. Dabei bietet White Grid den MSB (gMSB und wMSB) einen Wechselservice für Strom und Gas als White-Label-Lösung an. Das Handling ist einfach und bewiesen erfolgreich: Der Kunde gibt eine Wechselvollmacht. Darin sind Wechsel-Regeln so gestaltet, dass der Endkunde im Rahmen seiner Vorbedingungen (z.B. ökologische Vorgaben, Vorkasse-Bedingungen, Zahlungsbedingungen, Laufzeitvorgaben etc.) immer den für sein Mengensegment günstigsten Lieferanten erhält.



Stefan Malcherek, Geschäftsführer von White Grid: "Wir sind als etabliertes Internet-Startup der erste und einzige Anbieter in der Nische der Messstellenbetreiber. Über 500 SLP-Kunden sind bereits überzeugt von unseren Wechsel-Bot-Diensten. Das ist eine ganz eindeutige Win-Win-Situation, denn lediglich ein transparent gehaltener Anteil der Ersparnis fällt als Provision für unsere Services an."



Alle weiterführenden Infos findet man unter: https://www.white-grid.de



