von Neil Dwane, Gastautor von €uro am Sonntag Der Januar ist traditionell die Zeit, zu der wir Vorsätze fassen, um unsere schlechten Gewohnheiten anzugehen. Dem regelmäßig Ende Januar stattfindenden World Economic Forum in Davos könnte man in gewisser Weise ein ähnliches Ziel zuschreiben. Zudem beeinflusst es maßgeblich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...