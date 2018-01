Davos - US-Präsident Donald Trump hat am WEF den Bundesrat als eine von nur wenigen Regierungsdelegationen getroffen. Zu Bundespräsident Alain Berset sagte er, er werde aus der Schweiz viel Goodwill in die USA zurückbringen. Im Gegenzug hätte die Schweiz vom Wirtschaftsaufschwung in den USA einen grossen Nutzen.

Vor Journalisten betonte der US-Präsident am Freitag in Davos, die Schweizer seien so stark in den US-Markt investiert, dass die Schweiz vom Anstieg des US-Börsenmarkts um 50 Prozent stark profitiert habe. "Ich habe die Schweiz noch reicher gemacht", war Trump überzeugt.

Bundespräsident Berset hob die enge und schnell wachsende wirtschaftliche Beziehung zwischen der Schweiz und den USA hervor. "Ich glaube, wir können diese Beziehungen weiter vertiefen, um unsere Wirtschaften zu stärken und Lösungen zu finden für globale Herausforderungen", sagte Berset.

Berset: USA nehmen die Schweiz ernst

Das Treffen der beiden Delegationen dauerte rund vierzig Minuten. Mit anwesend waren Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann und Aussenminister Ignazio Cassis. Bundespräsident Berset bezeichnete das Gespräch anschliessend vor den Medien als "sehr direkt, ...

