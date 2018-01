Mainz (ots) - Samstag, 27. Januar 2018, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



Gast: Bob Hanning, DHB-Vizepräsident



Fußball-Bundesliga, 20. Spieltag Topspiel: Werder Bremen - Hertha BSC



Bayern München - Hoffenheim Borussia Dortmund - SC Freiburg RB Leipzig - Hamburger SV 1. FC Köln - FC Augsburg VfB Stuttgart - FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 20. Spieltag Greuther Fürth - Holstein Kiel 1. FC Kaiserslautern - Düsseldorf MSV Duisburg - 1. FC Heidenheim



Montag, 29. Januar 2018, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Jochen Breyer (5.30 bis 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Groko: Koalition oder Kollision? - Schwarz-Rot schiebt Sonntagsschicht Zuzugsverbote für Flüchtlinge - Städtetag für Wohnsitzauflage Pflicht zum Gedenkstätten-Besuch? - Junge Muslime besichtigen Buchenwald Korea: Spiele im Schatten der Bombe - ZDF-Korrespondent Thomas Reichart Technik, die unter die Haut geht - Chips sollen Leistung steigern Grammy: Verleihung in New York - Musik-Stars hoffen auf höchste Ehren Joggen mit digitalen Gadgets - Neuheiten der Sportartikelmesse EM-Aus: Handballer ziehen Bilanz - Bundestrainer Bob Hanning zu Gast



Montag, 29. Januar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste im Studio: Christian K. Schaeffer, Schauspieler Dennis Gastmann, Autor



Trend zur Achtsamkeit - Training für die Seele gegen Stress Leckere Bananen-Krapfen - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Stiller Reflux - Sodbrennen, das sich nicht so anfühlt



Montag, 29. Januar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Rückepferde im Schwarzwald - PS-Stärke statt Erntemaschinen Expedition Deutschland: Reichenbach - Die Kunst, Konsens zu finden RotRockRapper landen Internethit - Mainzer Prinzengarde geht neue Wege



Montag, 29. Januar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Auszeichnung für Charly Hübner - Ernst-Lubitsch-Preis in Berlin Rolando Villazón in Salzburg - Mozart-Rundgang mit dem Opernsänger Mode von Ilka Bessin - Kollektion für große Größen



Montag, 29. Januar 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Achtsamkeitstraining - Stress im Alltag vermeiden Wir sind im Stress. Überstunden, ständige Erreichbarkeit, zu wenig Freizeit, Verpflichtungen in der Familie, Kinderbetreuung. Laut der aktuellen Stress-Studie der Techniker Krankenkasse geben sechs von zehn Deutschen an, gestresst zu sein. Bei Menschen zwischen 30 und 39 Jahren sind es sogar rund 80 Prozent.



Die Zahlen sind alarmierend. Stress ist ungesund. Er kann zu Schlafproblemen und Konzentrationsschwierigkeiten, aber auch zu körperlichen oder psychischen Erkrankungen wie dem Burnout-Syndrom führen. Doch wie kann man Zeitnot, diverse Aufgaben und viel Verantwortung sprichwörtlich unter einen Hut bringen - ohne dabei krank zu werden?



Eine Methode zur Stressbewältigung ist das Achtsamkeitstraining. Es entstammt ursprünglich der buddhistischen Lehre. Achtsamkeit bedeutet, bewusst im Hier und Jetzt zu leben.



Im WISO-Tipp zeigen wir, wie Achtsamkeitstraining funktioniert und für wen es geeignet ist. Wir geben Tipps zum Start des Trainings und erklären, wo Sie Hilfe für Achtsamkeitsübungen finden.



Diesel-Softwareupdates - Was bisher nicht passiert ist Windenergie in Sturmzeiten - Die Strombörse verschenkt Energie Pfusch am Bau - Hauptsache, der Gewinn stimmt



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121