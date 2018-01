ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet. Vor allem das Minus der Givaudan-Aktie verhinderte ein kräftigeres Plus im SMI. Die Aktie verlor 1,7 Prozent. Als belastend wurde an der Börse gesehen, dass die gestiegenen Rohstoffpreise die Marge des schweizerische Duft- und Aromenhersteller geschmälert haben.

Das Wachstum auf vergleichbarer Basis ist nach Einschätzung von Davy Research im Schlussquartal sehr beeindruckend gewesen. Im gesamten abgelaufenen Jahr habe das Umsatzwachstum, ebenfalls auf vergleichbarer Basis, über den Prognosen gelegen.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.516 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 41,93 (zuvor: 50,31) Millionen Aktien.

Insgesamt gingen die Kursgewinne im SMI quer durch alle Branchen. Für die Papiere von Adecco ging es um 1,0 Prozent nach oben, Credit Suisse gewannen 1,1 Prozent und Swatch verbesserten sich um 0,7 Prozent.

Außerhalb des SMI fielen die Aktien von Temenos um 1,2 Prozent. Am Morgen hatten die Titel allerdings noch über 5 Prozent im Plus gelegen, gestützt von Übernahmespekulationen. So waren in den vergangenen Tagen Softbank und Microsoft als potenzielle Interessenten für den Ersteller von Bankensoftware genannt worden. Das Unternehmen dementierte nun jedoch jegliche Gespräche mit den genannten Unternehmen. "Natürlich schließt das nicht die Möglichkeit einer feindlichen Übernahme aus, von der das Unternehmen nichts weiß", sagte ein Händler. "Aber das macht ja wenig Sinn, wenn man später noch mit diesen Leuten zusammenarbeiten will."

January 26, 2018

