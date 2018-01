Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Swirlds, das Hashgraph-Unternehmen, und OpenCrowd, ein Design- und Technologie-Service-Unternehmen, das sich auf Distributed-Ledger-Anwendungen und Anwendungen maschinellen Lernens konzentriert, gaben heute die Bildung einer Technologiepartnerschaft bekannt, über die neue dezentrale Anwendungen entwickelt werden sollen. Der Distributed-Ledger-Markt entwickelt sich rasant, und die Unternehmen sehen die Notwendigkeit, in eine neue Generation von Distributed-Ledger-Anwendungen zu investieren, die mehr Leistung, Sicherheit, Vertrauen und Skalierung ermöglicht.



- OpenCrowd und Swirlds haben die gemeinsame Entwicklungsarbeit aufgenommen, die Merkmale und Funktionen der Hashgraph-Plattform zu erweitern. - OpenCrowd und Swirlds werden zusammenarbeiten, um ihren jeweiligen Kunden die fortschrittlichsten, klassenbesten Distributed-Ledger-Anwendungen anzubieten. - Die Partnerschaft wird beide Unternehmen in die Lage versetzen, ihre jeweiligen Lösungen für die Anwendungsentwicklung auszubauen und Kunden - bei insgesamt geringeren Gesamtbetriebskosten - unerreichte Leistung und Sicherheit zu bieten.



"Wir freuen uns sehr, mit OpenCrowd diese Partnerschaft einzugehen, um unseren Kunden weiterhin innovative, wegbereitende Technologien anbieten zu können. OpenCrowds Mitarbeiter und seine Verfahren der Software-Entwicklung werden unseren strategischen Fokus ergänzen, dezentrale Technologie an vorderster Front zu gestalten."



- Mance Harmon, CEO von Swirlds, dem Hashgraph-Unternehmen



"Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere Marktpräsenz auszudehnen und weiterhin innovative Distributed-Ledger-Lösungen für unsere Unternehmenskunden zu entwickeln, die in Bezug auf Skalierung, Durchsatz und Vertrauen kritische Anforderungen haben. Wir werden eng mit Swirlds zusammenarbeiten, um in Rekordgeschwindigkeit Hashgraph-Lösungen höchster Qualität auf den Markt zu bringen."



- Sushil Prabhu, CEO von OpenCrowd



Informationen zu OpenCrowd



OpenCrowd ist ein Design- und Technologie-Service-Unternehmen - konzentriert darauf, die auf dem Markt fortschrittlichsten Distributed-Ledger-Anwendungen und Anwendungen maschinellen Lernens zu entwickeln. In den vergangenen 12 Jahren hat OpenCrowd seinen Kunden hoch entwickelte Anwendungen geliefert. Im Fokus stand hier vor allem der Markt der Finanzdienstleistungen. Weitere Informationen über OpenCrowd finden Sie unter www.opencrowd.com.



Informationen zu Swirlds



Die Swirlds-Plattform ist für die Schaffung und Ausführung geteilter Welten konzipiert - vollständig verteilter Anwendungen, die die Möglichkeiten der Cloud ohne Server nutzen. Auf der Swirlds-Plattform erstellte Anwendungen schaffen Vertrauen in Peer-to-peer-Netze ohne einen zentralen Server; sie nutzen den Hashgraph-Konsens-Algorithmus, um einen hohen Transaktionsdurchsatz, eine geringe Konsens-Latenz und Fairness in der Transaktionsreihenfolge zu gewährleisten. Swirlds gewinnt in einem breiten Spektrum von Kategorien immer mehr an Bedeutung - ob beim Gaming, bei der Online-Zusammenarbeit oder bei Finanzdienstleistungen. Es entwickelt die "Vertrauensschicht" des Internets, indem es Entwickler in die Lage versetzt, faire, schnelle und sichere Anwendungen zu erstellen. www.swirlds.com | @Swirlds.



