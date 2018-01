Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Verlusten der beiden vorangegangenen Tage hat der deutsche Aktienmarkt einen versöhnlichen Wochenschluss geliefert. Der DAX beendete den Handel am Freitag mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent bei 13.340 Punkten. In der kommenden Woche dürfte der Blick der Anleger auf die an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison gelenkt werden. Aus dem DAX legt unter anderem Daimler Zahlen vor. Analysten gehen davon aus, dass die Stuttgarter, beflügelt von starken Autoverkäufen besonders in China, im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt haben. Am Freitag verbuchten Daimler ein Plus von 0,6 Prozent.

UBS empfiehlt Hapag-Lloyd zu verkaufen

Nach Ansicht der UBS geht der Markt bei Hapag-Lloyd von zu hohen absoluten und relativen Erträgen aus. Die Analysten nahmen die Beobachtung der Aktie mit einer Verkaufsempfehlung auf. Der aktuelle Aktienkurs impliziere, dass Hapag-Lloyd Erträge generiere, die deutlich über allem liegen, was das Unternehmen seit 2011 je erreicht habe. 2018 dürfte für die gesamte Branche ein schwieriges Jahr werden. Die Anleger wurden hier vorsichtiger, die Aktie schloss 2,5 Prozent im Minus.

Auf der Kaufliste standen weiterhin die Aktie aus dem Biotechnologiesektor. Die Story dazu ist schnell erzählt: Die Pharma-Unternehmen sitzen auf vollen Taschen und leeren Pipelines. Nun werden die Unternehmen mit den aussichtsreichen Medikamentenanwärtern oder den besten Technologien dazugekauft. Im Fokus stand diese Woche vor allem Medigene, die 5,9 Prozent höher bei 17,15 Euro schlossen. Vor einer Woche war die Aktie noch für 14 Euro zu haben. Die Aktie von Evotec schloss ebenfalls 5,9 Prozent im Plus.

Thyssenkrupp führten mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 26,41 Euro auf die Liste der Gewinner im DAX an, nachdem die Analysten von JP Morgan das Kursziel auf 26,50 Euro leicht nach oben gesetzt hatten. Die Deutsche Bank hält den neuen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse, Theodor Weimer, für den richtigen Mann auf diesem Posten. Positiv merkten die Analysten auch an, dass das Rückkaufprogramm begonnen habe. Die Aktie legte um 0,6 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 77,9 (Vortag: 108,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,33 (Vortag: 4,69) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner, sieben -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.340,17 +0,31% +3,27% DAX-Future 13.330,00 +0,41% +3,72% XDAX 13.335,19 +0,13% +3,68% MDAX 27.025,94 +0,60% +3,15% TecDAX 2.665,73 +1,17% +5,40% SDAX 12.582,37 +0,93% +5,85% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,87 -41 ===

