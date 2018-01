Fünf mutmaßliche Islamisten sollen einen Raubmord in Magdeburg geplant haben. Die Ermittler haben den Verdacht, dass die Männer so Geld für die Terrormiliz "Islamischer Staat" beschaffen wollten.+

Nach Fahndung und Durchsuchungen in Sachsen sind fünf angebliche IS-Anhänger festgenommen worden. Grund der Aktionen am Donnerstag sei der Verdacht auf einen geplanten Raubmord in Magdeburg gewesen, sagte der Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Freitag in einem Video auf Twitter.

Gegenstand der Ermittlungen seien mögliche Verbindungen zur Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS). Dabei ging es laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...