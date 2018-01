publity AG: publity erwartet Jahresergebnis 2017 unter dem Vorjahr

publity AG: publity erwartet Jahresergebnis 2017 unter dem Vorjahr 26.01.2018

publity erwartet Jahresergebnis 2017 unter dem Vorjahr

Leipzig, 26. Januar 2018 - Der Vorstand der publity AG (ISIN DE0006972508) geht im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 davon aus, dass das Ergebnis des Vorjahres von 23,1 Mio. Euro nicht erreicht wurde. Das Jahresergebnis wird nach derzeitigem Stand aber deutlich positiv ausfallen. Hintergrund sind nicht realisierte Objektverkäufe Ende 2017 im Umfang von rund 280 Mio. Euro, die sich in das Jahr 2018 verlagert haben. Die Assets under Management sind per Ende 2017 deutlich gestiegen. Die Zielgröße von 5,2 Mrd. Euro konnte aber nicht erreicht werden, wobei auch nach dem 31.12. der Immobilienbestand mit der vorhandenen Liquidität weiter ausgebaut wird. Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 sollen am 20. Februar veröffentlicht werden.

publity AG
Leipzig
Deutschland
ISIN: DE0006972508

