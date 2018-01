Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag wieder zugelegt. Nach dem Taucher vom Vortag hat es auf die Woche gesehen allerdings nur knapp für ein Plus gereicht. Nach einem freundlichen Start bröckelten die Kurse nach dem Tageshoch kurz vor Mittag im weiteren Verlauf der Sitzung nach und nach ab. Die "taubenhaften" Aussagen der EZB zur Geldpolitik vom Vortag hätten die Investoren nur vorübergehend etwas verunsichert, hiess es am Markt. Hierzulande trübte die anhaltende Stärke des Frankens zum US-Dollar und zum Euro die Laune der Investoren etwas. Und Aryzta fanden nach dem Einbruch des Vortages noch keinen Boden.

Grosse Aufmerksamkeit erhielt US-Präsident Trump anlässlich seines Aufenthalts am WEF in Davos. Seine Rede - er forderte unter anderem die Unternehmen zu Investitionen in den USA auf und schloss eine Rückkehr seines Landes zum Transpazifischen Handelsabkommen TPP nicht aus - sorgte allerdings für wenig Begeisterung. Die hiesigen Finanzmärkte reagierten denn auch ebenso wenig darauf wie auf eigentlich positive Konjunkturdaten aus den USA. Dort zeigte sich das BIP-Wachstum im vierten Quartal trotz einer leichten Wachstumsdelle weiterhin robust.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,34% höher bei 9'515,56 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein minimes Plus von knapp 0,1%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte 0,33% auf 1'559,91 Punkte zu und der breite Swiss Performance ...

