Rosen und Architektur, Rosen und Feminismus, Rosen und der Wolf - mit zehn Outfits verwandelten Models und Designerinnen der Modeschule Düsseldorf die Blumenhalle zusammen mit dem Berliner Modedesigner Michael Michalsky in einen Laufsteg. Jedes Stück hatte einen konzeptionellen Hintergrund; sogar Friedrich Schillers Wort "Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit" setzte eine Designerin in ein Kleidungsstück um. Schön waren die Kreationen alle; schließlich gewann die Designerin Laura Marterer, deren Entwurf vorgetragen wurde von Model Isabel Bernat.



Die Rosen auf dem weißen Nessel waren so präpariert, dass sie ein bis zwei Jahre halten können, so dass mehrfachem Gebrauch des Outfits jedenfalls nicht die Vergänglichkeit der Rose entgegensteht. Gleichwohl räumte der Designer ein, dass es sich nicht um Mode für alle Tage handele. Vielmehr vereinten die Semesterarbeiten "Mode, Kunst und Kultur", sagte Michalsky, der das Event zusammen mit der Erzeugergemeinschaft Landgard organisiert hatte.



