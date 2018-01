Donald Trump und der Euro sorgen für ein Wechselbad der Gefühle

Am Mittwoch und Donnerstag legte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) den Rückwärtsgang ein. Anlegern blieb keine Zeit, das Allzeithoch vom Dienstag zu feiern. Zumindest zum Ende der Woche konnte sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer aber stabilisieren. Große Sprünge blieben indes aus.

Das war heute los. Neben dem starken Euro blickten Investoren am Freitag vor allem auf den Auftritt von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Dabei klangen seine Aussagen versöhnlich - vor allem im Hinblick auf die Einladung von international tätigen Unternehmen, ihre Geschäfte in den USA auszuweiten und mehr zu investieren. Immerhin dürften sie sich nun dank der Steuerreform auf niedrigere Unternehmenssteuern freuen. Etwas weniger Grund zur Freude gab es jedoch angesichts enttäuschend ausgefallener US-BIP-Daten für das vierte Quartal 2017. Das Wirtschaftswachstum lag laut Angaben des Handelsministeriums auf das Jahr hochgerechnet bei 2,6 Prozent und damit unterhalb des Ziels der Regierung von 3 Prozent.

