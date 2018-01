FRANKFURT (Dow Jones)--Die Woche hatte es wieder einmal in sich. Die Kursgewinne aus der ersten Wochenhälfte wurden in der zweiten mehr als abgegeben - übrig blieb auf Wochensicht ein kleines Minus. Eines der bestimmenden Themen war erneut der Euro.

Nachdem am Vortag der auch von US-Finanzminister Mnuchin schwach geredete Dollar die Aktienkurse auf Talfahrt geschickt hatte, legten sie am Freitag überwiegend zu. Stützend wirkte unter anderem, dass der Euro von seinen jüngsten Hochs klar über 1,25 Dollar zurückgekommen ist, nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend einem starken Dollar das Wort geredet hatte.

Der DAX legte um 0,3 Prozent auf 13.340 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 machte 0,5 Prozent auf 3.647 Punkte gut. Zur freundlichen Stimmung trug weiter Konjunkturzuversicht bei. In Frankreich fiel der Geschäftsklimaindex besser aus als erwartet, in Großbritannien das BIP für das vierte Quartal. Im Jahresvergleich zeigte es ein Plus von 1,5 Prozent. In der kommenden Woche nimmt die Berichtssaison in Europa an Fahrt auf und dürfte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Gute LVMH-Zahlen stützen Luxusgütersektor

Deutlich besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen von LVMH verhalfen dem Luxusgütersektor zu Kursgewinnen. Der Umsatz sei mit 13 Prozent stärker als gedacht gestiegen, auch der bereinigte Gewinn liege über den Schätzungen. Nach den jüngsten Zahlen aus der Branche habe man damit nicht gerechnet, hieß es im Handel. LVMH zogen um 4,9 Prozent an, Kering um 2,6 und Christian Dior um 4,7 Prozent.

Etwas enttäuscht reagierte der Markt auf die Zahlen von Atlas Copco. Die Aktie des Industriekonzerns fiel in Stockholm um 0,9 Prozent. Der operative Gewinn im vierten Quartal habe mit 6,23 Milliarden Kronen etwas unter Erwarten gelegen. Analysten hatten 6,43 Milliarden Kronen geschätzt. Leicht positiv wurde der Ausblick zur Kenntnis genommen, der unverändert gegenüber dem im Oktober gegebenen von einer stabilen Nachfrage auf dem aktuell hohen Level ausgeht. Die Vorbereitungen zur Trennung von der Sparte Bau- und Minentechnik unter dem Namen "Epiroc" und ihr geplanter Börsengang seien weiter im Plan, so das Unternehmen.

Givaudan-Marge enttäuscht

Geschäftszahlen hat auch der Schweizer Aroma- und Duftstoffhersteller Givaudan vorgelegt. Als belastend wurde an der Börse gesehen, dass die gestiegenen Rohstoffpreise die Marge geschmälert haben. Der Kurs fiel daraufhin um 1,7 Prozent.

Der Kurs des schwedischen Stahlherstellers SSAB verlor 1 Prozent. Bei SSAB habe der operative Gewinn unter der Erwartung gelegen, weil sich das Nordamerika-Geschäft schwächer als erwartet entwickelt habe, hieß es.

Im SDAX ging es für VTG um 3,4 Prozent nach oben, obwohl der Eisenbahnwaggonvermieter erhebliche kartellrechtliche Auflagen bei der geplanten Übernahme des französischen Wettbewerbers Nacco erwartet, die auch die Ergebnisprognose betreffen. Dies dürfte in der Aktie aber schon eingepreist sein, was der vorangegangene Kursverfall von rund 50 auf 40 Euro zeige.

Erst Satelliten, dann Kurse auf Abwegen

Verluste gab es bei Aktien von Satellitenbetreibern, nachdem es beim Start einer europäischen Rakete mit zwei Telekommunikationssatelliten an Bord zu Problemen gekommen war. Die Trägerrakete platzierte die beiden Satelliten - einer davon vom Luxemburger Unternehmen SES - nicht an der richtigen Stelle. SES verloren in Paris 5,7 und Eutelsat 7 Prozent.

=== .=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.647,41 +17,26 +0,5% +4,1% . Stoxx-50 3.259,05 +14,39 +0,4% +2,6% . Stoxx-600 400,57 +2,01 +0,5% +2,9% Frankfurt XETRA-DAX 13.340,17 +41,81 +0,3% +3,3% London FTSE-100 London 7.665,54 +49,70 +0,7% -0,9% Paris CAC-40 Paris 5.529,15 +47,95 +0,9% +4,1% Amsterdam AEX Amsterdam 566,79 +1,73 +0,3% +4,1% Athen ATHEX-20 Athen 2.239,93 +4,31 +0,2% +7,5% Brüssel BEL-20 Bruessel 4.162,01 +17,79 +0,4% +4,6% Budapest BUX Budapest 40.785,87 +354,22 +0,9% +3,6% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.049,48 +23,07 +0,6% +3,4% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 147.880,19 +2795,20 +1,9% +4,9% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.038,48 +9,26 +0,9% +1,4% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.766,67 +1,81 +0,0% +7,1% Madrid IBEX-35 Madrid 10.595,40 +0,10 +0,0% +5,5% Mailand FTSE-MIB Mailand 23.856,99 +137,18 +0,6% +8,5% Moskau RTS Moskau 1.286,70 -24,51 -1,9% +11,5% Oslo OBX Oslo 751,90 -3,97 -0,5% +1,2% Prag PX Prag 1.131,96 -1,80 -0,2% +5,0% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.612,63 +8,14 +0,5% +2,3% Warschau WIG-20 Warschau 2.600,48 +11,18 +0,4% +5,7% Wien ATX Wien 3.656,26 +3,74 +0,1% +6,9% Zürich SMI Zuerich 9.515,56 +32,60 +0,3% +1,4% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17:55 % YTD EUR/USD 1,2426 -0,23% 1,2454 1,2487 +3,4% EUR/JPY 134,71 -0,83% 135,84 135,77 -0,4% EUR/CHF 1,1603 -0,65% 1,1678 1,1679 -0,9% EUR/GBP 0,8765 +0,22% 0,8746 1,1422 -1,4% USD/JPY 108,41 -0,58% 109,05 108,71 -3,8% GBP/USD 1,4176 -0,46% 1,4241 1,4264 +4,9% Bitcoin BTC/USD 11.086,74 -0,66% 11.210,00 11.010,01 -22,82 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,04 65,51 +0,8% 0,53 +9,3% Brent/ICE 70,44 70,42 +0,0% 0,02 +5,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.352,57 1.348,04 +0,3% +4,53 +3,8% Silber (Spot) 17,42 17,27 +0,9% +0,15 +2,9% Platin (Spot) 1.012,00 1.016,00 -0,4% -4,00 +8,9% Kupfer-Future 3,18 3,20 -0,6% -0,02 -3,2% ===

