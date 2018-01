Frankfurt (ots) - Nach einem erfolgreichen Einstieg in den niederländischen Kreuzfahrtmarkt im Jahr 2015 durch die Übernahme des Portals cruisewinkel und einer sehr positiven Geschäftsentwicklung in allen Märkten im vergangenen Jahr vergrößert sich die Kreuzfahrtsparte der e-domizil-Unternehmensgruppe weiter. Seit dem 25. Januar 2018 gehört Zeetours Cruises aus Rotterdam zur e-domizil GmbH. Zeetours Cruises gilt als Begründer des Kreuzfahrtvertriebs in den Niederlanden und bringt fundierte Branchenexpertise in die Unternehmensgruppe mit. Die e-domizil GmbH übernimmt das B2B und B2C Geschäft des Unternehmens mit einem Gesamtumsatz von etwa 27 Millionen.



Detlev Schäferjohann, Geschäftsführer der e-domizil GmbH, und Patrick Cépèro, Geschäftsführer von cruisewinkel.nl, freuen sich über den Zusammenschluss. "Wir sind überzeugt, dass dies ein wichtiger Schritt ist, um unsere Marktposition deutlich auszubauen und insbesondere in den Niederlanden in den B2B-Bereich einzusteigen. Die Kombination aus unserer langjährigen Erfahrung in Deutschland und der fundierten Erfahrung von Zeetours Cruises motiviert uns, jetzt auch in diesem Segment in den Niederlanden zu wachsen. Wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit den Reisebüro-Partnern von Zeetours," so Detlev Schäferjohann.



Zeetours Cruises hat in den vergangenen Jahrzehnten enge und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen mit Partnern wie beispielsweise VakantieXperts, D-Reizen oder der Veluwegroep etabliert. "Mit Zeetours haben wir nicht nur den Marktführer in den Niederlanden für unsere Unternehmensgruppe gewonnen, sondern auch kompetentes Fachpersonal. Das Know-how von Zeetours ergänzt sich hervorragend mit den Kompetenzen, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben," so Patrick Cépèro ergänzend.



"Wir freuen uns sehr, dass der Fokus für den Wachstumskurs der Unternehmensgruppe in den Niederlanden bleibt. Rückblickend auf die letzten Jahre hat sich bei uns viel bewegt und wir konnten viel erreichen: eine verbesserte Buchungsplattform, die Erweiterung unseres Produktportfolios, die Implementierung von dynamischen Paketen, aber auch die Weiterentwicklung unserer bestehenden Pakete trugen maßgeblich zu unserem Umsatzwachstum von aktuell über 30 % bei," so Patrick Cépèro weiter.



Zeetours Cruises wurde 1962 als eine Joint-Venture von Holland America Line und Wagons-Lits gegründet und war seit 2006 nach einem Management Buy-Out Teil der De Reisspecialisten Groep. Marcel Veenhuizen, Geschäftsführer von Zeetours Cruises, untermauert die Vorfreude auf die künftige Zusammenarbeit. "Gemeinsam können wir Synergien besser nutzen, voneinander profitieren und auch das Portfolio für unsere Kunden weiter ausbauen. Durch den Zusammenschluss können wir unsere Marktposition in den Niederlanden verfestigen. Neue Möglichkeiten warten auf uns. Wir freuen uns auf die nächsten, gemeinsamen Schritte," so Marcel Veenhuizen.



Zur Unternehmensgruppe e-domizil GmbH



Die e-domizil-Unternehmensgruppe ist seit 2000 auf die Online-Vermittlung vielfältiger touristischer Produkte spezialisiert (Ferienhäuser und -wohnungen, Kreuzfahrten sowie Rund- und Erlebnisreisen). Die e-domizil-Unternehmensgruppe hat Ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main und zählt jährlich über 500.000 Reiseteilnehmer. Mehr als 200 Mitarbeiter sind derzeit für das Unternehmen tätig.



e-domizil.de ist mit über 450.000 Objekten in mehr als 80 Ländern einer der größten Online-Vermittler für Ferienhäuser und kooperiert mit großen internationalen Ferienhausveranstaltern, regionalen Spezialisten und ausgesuchten Einzelvermietern. e-domizil ist in den vergangenen Jahren auch international expandiert und in weiteren europäischen Ländern tätig. 2006 startete e-domizil.ch in der Schweiz, 2007 folgte e-domizil.es in Spanien und 2011 wurde edom.pl in Polen gegründet. Seit Juni 2017 finden Urlauber auf PREMIUM SELECTION by e-domizil.ch ausschließlich von Hand verlesene und individuell geprüfte Luxus-Ferienwohnungen, exklusive Chalets, lichtdurchflutete Villas und exquisite Ferienhäuser.



e-hoi.de bietet mit einer Vielzahl an Routen und Schiffen einen umfassenden Überblick über den deutschen Kreuzfahrt-Markt. Unter der Veranstaltermarke "e-hoi hin & weg" hat e-hoi.de ein eigenes Programm mit exklusiven Reisepaketen zu attraktiven Preisen aufgelegt. Zudem vertreibt das Portal dynamische Kreuzfahrtpakete mit Flug. e-hoi.de zählt heute zu den größten Kreuzfahrtvermittlern Deutschlands. Mit der e-hoi AG ist der Online-Spezialist seit 2010 auch auf dem Schweizerischen Markt erfolgreich tätig.



Auf e-kolumbus.de sind rund 4.000 weltweite Rund- und Erlebnisreisen buchbar, die von zahlreichen großen und kleinen Spezialveranstaltern konzipiert werden. Über 30 Reisethemen stehen dabei zur Auswahl, darunter Studienreisen, Mietwagenrundreisen, Safaris, Rundreisen mit Badeaufenthalt sowie ärztlich begleiteten Reisen.



Der Vermittler von Ferienunterkünften tourist-online.de gehört seit 2010 zur e-domizil-Unternehmensgruppe und hat aktuell über 950.000 Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Hotels weltweit im Angebot, außerdem können private Vermieter hier ihre Unterkünfte inserieren.



BELLEVUE Ferienhaus ist eine Kooperation mit dem Verlag BELLEVUE AND MORE GmbH, der unter anderem Europas führendes Immobilienmagazin BELLEVUE herausgibt. Das gemeinsame Luxus-Portal vermittelt hochwertige Ferienhäuser und -wohnungen. 2013 startete die BELLEVUE Ferienhaus AG das Luxuskreuzfahrtportal bellevue-kreuzfahrten. Das Portal spricht Urlauber an, die bei der Planung ihrer Schiffsreise besonderen Wert auf Exklusivität legen. Kunden können aus rund 5.500 Kreuzfahrten auf circa 120 Schiffen auswählen.



Mit dem Ziel, Vermietern einen noch individuelleren Service zu bieten und den Vermietungserfolg nachhaltig zu steigern, hat die e-domizil GmbH 2013 den Ferienhauseinkauf in einer eigenständigen Gesellschaft gebündelt. Die European Holiday Rentals AG, die zu 100% zur e-domizil-Gruppe gehört, unterstützt Vermieter zielgerichtet bei der Vermarktung ihrer Ferienunterkünfte.



Seit Juli 2015 gehört auch Cruisewinkel (cruisewinkel.nl und cruisewinkel.be), ein in den Niederlanden und Belgien führendes Online-Kreuzfahrtunternehmen, zur e-domizil-Gruppe.



Im Dezember 2016 ging das Ferienhausportal vacatello.com für den niederländischen und belgischen Markt online. Verankert an den Standorten von Cruisewinkel in Amsterdam und Antwerpen manifestiert das Portal auf seinen Präsenzen vacatello.com/nl und vacatello.com/be die Ferienhaus-Expertise der Unternehmensgruppe aus Frankfurt nun auch in Belgien und der Niederlande.



Seit dem 25. Januar 2018 gehört auch Zeetours Cruises aus Rotterdam zur e-domizil GmbH. Zeetours Cruises gilt als Begründer des Kreuzfahrtvertriebs in den Niederlanden.



www.e-domizil.de www.zeetours.nl



