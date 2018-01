Liebe Leser,

es gibt ja tausende Sprüche die sich mit dem Lernen beschäftigen. Schon unseren Kindern lesen wir die Geschichten von Max und Moritz vor, in denen es u.a. heißt: "Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss". Und nachdem wir am vorletzten Wochenende selbst ein Seminar durchgeführt haben, Profiseminar Income Trading - neue Termine ab Ende 2018, war ich mit meiner Frau am letzten Wochenende wieder einmal auf der andere Seite, sprich als Lernender bei einem Seminar ... (Jens Rabe)

