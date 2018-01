Beim Parteitag in Hannover richten die Grünen deutliche Worte an die GroKo-Verhandler: Sie "verbummeln den Kohleausstieg", sagte Parteichefin Simone Peter. Der SPD warf sie vor, vor den Forderungen der CSU einzuknicken.

Die Grünen werfen den Unterhändlern von Union und SPD die Aufgabe von Klimaschutz-Zielen vor. Die Einigung bei diesem Thema sei ein Totalausfall, sagte die scheidende Parteichefin Simone Peter am Freitag zum Auftakt des Grünen-Parteitags in Hannover. "Die verbummeln den Kohleausstieg in einer Kommission, ...

