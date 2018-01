Zürich - Das Zürcher Software-Unternehmen Apliqo AG geht eine strategische Partnerschaft mit der gut vernetzten FP&A Trends Group ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, eine internationale Community aufzubauen, um vielfältige Best-Practice-Lösungen im Bereich Financial Planning und Analytics zu erarbeiten.

FP&A Trends hat ihren Sitz in London und wurde von Gründerin und CEO Larysa Melnychuk ins Leben gerufen, damit Unternehmen ihr volles Potenzial im Bereich Planung und Analyse entfalten können. "Der Best-Practice-Ansatz von FP&A Trends deckt sich perfekt mit der Denkweise von Apliqo. Zusammen mit dem Know-how, das wir über das Netzwerk von FP&A Trends gewinnen, können wir komplexe Business-Probleme von Unternehmen noch besser verstehen und in unsere vordefinierten Planungsprozesse integrieren", so Daniele Tedesco, ...

