Köln (ots) - In der heutigen Sitzung des WDR-Rundfunkrats hat Intendant Tom Buhrow seine Bereitschaft erklärt, sich für eine weitere Amtsperiode zur Wiederwahl zu stellen. Nach dem WDR-Gesetz ist das Gremium für die Wahl des Intendanten bzw. der Intendantin des Senders zuständig. Über das Verfahren und den Zeitpunkt der Wahl wird der Rundfunkrat voraussichtlich in seiner nächsten Sitzung am 20. Februar 2018 beschließen. Es hatte Tom Buhrow erstmals im Mai 2013 für eine gesetzliche Amtszeit von sechs Jahren gewählt.



Informationen zu den gesetzlichen Grundlagen sowie über die Zusammensetzung, Aufgaben und Themenschwerpunkte des WDR-Rundfunkrats finden sich auf der Internetseite wdr-rundfunkrat.de



