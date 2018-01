Lieber Leser,

die Bitcoin Group Aktie hat sich im Laufe der Woche überwiegend seitwärts bewegt, nimmt am Freitag jedoch wieder die Richtung abwärts auf. Damit ist sie bisher an einer relevanten charttechnischen Widerstandszone gescheitert. Nämlich der oberen Korrekturtrendlinie. Kurse über 50 Euro je Aktie könnten das Ende der Korrektur erstmals signalisieren, wie der Chart auf Tageskerzenbasis unten deutlich macht. So wie es jetzt aber aussieht, könnte der Abwärtstrend weiter fortgesetzt ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...