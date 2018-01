Der Betrag wird zusätzlich zu der zuvor bekannt gegebenen positiven Berufungsentscheidung gefordert, die eine Rückzahlung von bis zu 50 Millionen US-Dollar von Oracle zur Folge haben dürfte

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Produkten und Services für Unternehmenssoftware und führender Anbieter von externem Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, gibt heute folgende Erklärung im Zusammenhang mit einem kürzlich beim Bundesberufungsgericht (United States Court of Appeals) für den neunten Gerichtsbezirk im Verfahren Oracle vs. Rimini Street eingereichten Antrag ab:

"Am 8. Januar 2018 hat das Bundesberufungsgericht bestimmte Urteilssprüche zugunsten von Oracle aus der Zeit während und nach unserem Verfahren 2015 revidiert und andere aufgehoben, darunter eine Verfügung, die bereits vom Berufungsgericht ausgesetzt worden war. Das Bundesberufungsgericht hob ferner sämtliche Ansprüche und Urteile gegen den CEO von Rimini Street, Seth A. Ravin, auf. Weiterhin bestätigte das Bundesberufungsgericht die Feststellung des Gerichts, dass Rimini Street wegen Verfahren, die laut dem Unternehmen mindestens seit Juli 2014 nicht mehr angewendet werden, ‚keiner Urheberrechtsverletzung schuldig' ist, und erklärte, dass Rimini Street im Sinne des lauteren Wettbewerbs mit den direkten Wartungsdiensten von Oracle selbst ‚externen Support für Unternehmenssoftware von Oracle angeboten' hat. Die positive Berufungsentscheidung sollte eine Rückzahlung von bis zu 50 Millionen US-Dollar von Oracle zur Folge haben.

Am 22. Januar 2018 reichte Rimini Street beim Bundesberufungsgericht einen Antrag auf erneute Anhörung durch alle Richter ein, um eine Rückforderung von bis zu 32 Millionen US-Dollar von Oracle zu erwirken.

Das Unternehmen ersucht das Bundesberufungsgericht, die Berechnung von 22 Millionen US-Dollar an Vorentscheidzinsen erneut zu verhandeln. Das Prozessgericht legte den Zinssatz auf Grundlage eines Datums fest, das der Einreichung des Rechtsstreits vorausgeht, was zu zusätzlichen Kosten in Höhe von 20 Millionen US-Dollar führte, die von Rimini Street bezahlt wurden.

Das Unternehmen hat beim Bundesberufungsgericht weiterhin beantragt, die Zuerkennung von 12 Millionen US-Dollar an nicht steuerpflichtigen Kosten erneut zu verhandeln eine Entscheidung des neunten Bezirks, die in direktem Widerspruch zu Entscheidungen anderer Bezirksgerichte und Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten steht. Rimini Street ist der Ansicht, aufgrund dieses Urteils 12 Millionen US-Dollar gezahlt zu haben, die das Unternehmen in anderen Gerichtsbezirken nicht hätte zahlen müssen."

