Die Türkei führt eine Militäroperation gegen kurdische Milizen in Nordwestsyrien, wofür es seitens der USA viel Kritik gibt. Doch der türkische Staatspräsident beteuert, Zivilisten nähmen keinen Schaden.

Bei der Militäroperation der Türkei gegen kurdische Milizen in Nordwestsyrien kommen nach Ansicht des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan keine Zivilisten zu Schaden. Die türkische Armee habe "kein Blut von Frauen, kein Blut von Unschuldigen an den Händen und das wird auch nie passieren", sagte Erdogan am Freitag vor Bürgermeistern seiner islamisch-konservativen ...

