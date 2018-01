Bonn (ots) - Der scheidende Grünen-Chef Cem Özdemir hat seine Partei dazu aufgefordert, die Oppositionsrolle im Bundestag als Chance zu verstehen. "Einfach wird es nicht, denn wir sind die kleinste Oppositionspartei. Ich rate uns, nicht in einen Wettbewerb einzutreten, wer schlechter gelaunt ist. Das sollten wir den anderen überlassen", so Özdemir im Rahmen der Bundesdelegiertenkonferenz seiner Partei im Fernsehsender phoenix (Freitag, 26. Januar). Wo die große Koalition Stillstand verwalte und die Zukunft in ihrer Politik - etwa beim Klimaschutz - ausblende, "müssen wir Bündnisgrünen zeigen, dass wir vor Ideen sprühen". In Vorgriff auf die nächsten Bundestagswahlen gehe es darum, die vielen Unzufriedenen zu begeistern. "Wir sollten den von SPD und FDP Enttäuschten ein Angebot machen, damit sie bei uns eine neue Heimat finden können", so Özdemir.



Dass er bei der Delegiertenkonferenz seiner Partei in Hannover aus der ersten Reihe zurücktrete, sei ein normaler Vorgang. "Es gibt keinen Anlass, auf die Tränendrüse zu drücken", meinte Özdemir. Er gebe die Verantwortung "genau rechtzeitig" in andere Hände.



