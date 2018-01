Technologischer Durchbruch bei der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Rohrsystemen mit kleinem Durchmesser

SPARTANBURG (South Carolina, USA), 25. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRCOR International, Inc. (http://www.circor.com/) (NYSE:CIR) hat bekanntgegeben, dass seine Marke HOKE die neue GYROLOK XP Produktfamilie vorgestellt hat, ein System mit fortschrittlicher Technologie, dass den Einbau- und Montagevorgang erheblich verbessert und sicherere, zuverlässigere Rohrverbindungen ermöglicht.



GYROLOK XP ist das einzige Rohrverbindungssystem, dass gezielt dafür gestaltet und eingehend getestet wurde, um die Herausforderung zu meistern, Verbinder an allen Arten von korrosionsbeständigen, dickwandigen Rohren zu montieren. Der GYROLOK XP Verbinder ist so gestaltet, dass er dickwandigere Rohre greifen kann, was den Arbeitsdruck im Vergleich zu herkömmlichen Rohrverbindern um bis zu 80 Prozent erhöht.

"Der GYROLOK XP unterstreicht unsere erfolgsentscheidende Strategie, Produkte für widrige Einsatzbedingungen anzubieten", sagte Erik Wiik, Group President von CIRCOR Energy. "Das neue Produkt ermöglicht die Montage unserer XP-Verbinder auf Rohren mit höheren Druckbereichen, einschließlich eher ungewöhnlicher Rohre aus Metalllegierungen, die zum Einsatz kommen, wenn widrige Bedingungen vorherrschen. Durch diesen erweiterten Einsatzbereich ersetzt das Produkt die teureren Alternativen, wie zum Beispiel geschweißte Rohrverbindungen oder Konus-/Gewindeverschraubungen. Das einzigartige Design von GYROLOK XP vereinfacht die Montage und stellt sicher, dass Verbinder nicht zu fest angezogen werden können. Dies ist der häufigste Fehler bei der Montage, der zu Lecks führen kann."

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.circorenergy.com/gyrolokXP/ (http://www.circorenergy.com/gyrolokXP/).

Über CIRCOR International, Inc.

CIRCOR International, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Technologieprodukte und Subsysteme, unter anderem für die Öl- und Gasbranche, den Industriesektor, den Luftfahrt- und Verteidigungsbereich und die Handelsschifffahrt. CIRCOR bietet ein vielfältiges Portfolio mit Produkten zur Fluss- und Bewegungssteuerung an, die unter anerkannten, marktführenden Marken vertrieben werden und die erfolgskritischen Bedürfnisse seiner Kunden erfüllen. Die Unternehmensstrategie sieht ein organisches, durch Übernahmen unterstütztes Wachstum vor. Darüber hinaus sollen die Betriebsabläufe bei CIRCOR vereinfacht, operationelle Exzellenz auf Weltklasseniveau erreicht sowie Top-Talente angezogen und im Unternehmen gehalten werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens im Bereich für Anlegerbeziehungen unter http://investors.circor.com (http://investors.circor.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9e651ae-7c7e-4c95-84d5-e9b51d82351c (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9e651ae-7c7e-4c95-84d5-e9b51d82351c)

Medienkontakt:

Chris Barnhill

Global Marketing Manager

+1 713 - 400 - 2241

Chris.barnhill@circor.com

