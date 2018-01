Bert Nappier wird am 1. Juni 2018 die Nachfolge von Binks antreten

FedEx Corporation (NYSE: FDX) gab heute bekannt, dass David Binks, President von FedEx Express Europe und CEO von TNT, im Juni in den Ruhestand treten wird.

Bert Nappier, der zurzeit bei FedEx Express als Senior Vice President von Finance International fungiert, wird am 1. Juni 2018 die Nachfolge von Binks antreten.

Binks, der 1983 im Rahmen einer Übernahme im Vereinigten Königreich zu FedEx stieß, stieg nach und nach auf und leitete Teams in Europa, im Nahen Osten und in Kanada. Zuletzt war er maßgeblich daran beteiligt, die Übernahme von TNT durch das Unternehmen abzuschließen.

Nappier stieß im Jahr 2005 zu FedEx und hatte seither eine Reihe von Führungspositionen inne. Neben der Leitung der internationalen Finanzabteilung ist er Co-Vorsitzender des FedEx Integration Leadership Council, wo er bei den weltweiten Bemühungen zur Integration von TNT eine zentrale Rolle spielt.

"In seiner beachtlichen, 35 Jahre umfassenden Karriere bei FedEx hat David stets zum Wachstum des Unternehmens rund um die Welt beigetragen", so David L. Cunningham, President und CEO von FedEx Express. "Wir wünschen ihm alles Gute für den Ruhestand und freuen uns auf einen anhaltenden Erfolg in Europa, wenn Bert diese wichtige Rolle übernimmt."

Helena Jansson, die seit über 20 Jahren für FedEx tätig und in Schweden beheimatet ist, wird die Nachfolge von Nappier als Senior Vice President von Finance International bei FedEx Express antreten.

