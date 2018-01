Knutson beaufsichtigte zuvor den internationalen Geschäftszweig von TSYS Issuer Solutions

TSYS (NYSE: TSS) gab heute die Ernennung von Kelley Knutson zum Senior Executive Vice President von TSYS und President von Netspend bekannt, einem führenden Anbieter von Prepaid-Debitkarten zum privaten und geschäftlichen Gebrauch. Knutson wird unmittelbar M. Troy Woods unterstellt sein, dem Vorsitzenden, President und Chief Executive Officer von TSYS.

Zuvor fungierte Knutson als Executive Vice President von TSYS und President of International Issuer Solutions, mit Sitz in London seit 2003. Bevor er zu TSYS stieß, war Knutson Chief Executive Officer von Clear Money Ltd., einem Anbieter von elektronischen Rechnungsverwaltungsdiensten für britische Rechnungssteller und Finanzinstitute. Knutson hatte im Laufe seiner Karriere eine Reihe von Führungspositionen in der globalen Zahlungsverkehrsbranche inne, darunter bei Unternehmen wie GE Capital und Visa.

"Durch seine große Erfahrung in der Finanzindustrie und bei TSYS war Kelley der ideale Kandidat, um unser Netspend-Geschäft zu leiten. Er ist die treibende Kraft hinter unserem internationalen Emissionsgeschäft und erreicht Jahr um Jahr die finanziellen Ziele", so M. Troy Woods. "Die interne Beförderung ist Teil der Kultur von TSYS, und ich bin davon überzeugt, dass Kelley eine große Bereicherung für Netspend sein wird, während wir unser Prepaid-Geschäft weiter ausbauen."

Knutson tritt die Nachfolge von Chuck Harris an, der das Unternehmen im Dezember 2017 verlassen hat, um eine Stelle im Nonprofit-Sektor anzunehmen.

"Ich freue mich sehr, dem talentierten Netspend-Team beizutreten, das den vielen Millionen Amerikanern zu Diensten ist, die Prepaid-Karten benutzen", so Kelley Knutson. "Ich bin beeindruckt von der kundenorientierten Mentalität und dem innovativen Ansatz zur Entwicklung marktführender Lösungen von Netspend und ich bin davon überzeugt, dass wir gute zukünftige Wachstumschancen besitzen, während wir uns weiterhin auf die Kunden und Unternehmen konzentrieren, denen wir zu Diensten sind."

Knutson hat einen Bachelor of Science in Rechnungswesen von der Northern Arizona University und einen Master of Business Administration von der Loyola Marymount University in Los Angeles, Kalifornien.

Über TSYS

TSYS (NYSE: TSS) ist ein führender globaler Zahlungsanbieter und bietet nahtlose, sichere und innovative Lösungen für das gesamte Zahlungsspektrum von der Bearbeitung durch Emittenten über Händler-Acquiring bis hin zur Verwaltung von Prepaid-Programmen. Wir sind erfolgreich, weil wir die Menschen und ihre Bedürfnisse bei jeder Entscheidung in den Mittelpunkt rücken. Diese Methode nennen wir "People-Centered Payments" (personenzentrierte Zahlungen).

Unser Firmensitz befindet sich in Columbus, Georgia, USA. Wir beschäftigen etwa 11.500 Mitarbeiter und unterhalten lokale Niederlassungen in 13 Ländern. TSYS hat 2016 Umsätze in Höhe von 4,2 Milliarden USD generiert und in diesem Zeitraum mehr als 25,5 Milliarden Transaktionen abgewickelt. Wir sind Mitglied der Civic 50 und wurden im Jahr 2017 von der Zeitschrift Ethisphere zu einem der moralischsten Unternehmen der Welt ernannt. TSYS ist Mitglied der S&P 500 und postet regelmäßig sämtliche wichtigen Informationen auf seiner Website. Weitere Informationen erhalten Sie unter tsys.com.

