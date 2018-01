Liebe Leser,

das "Allesnetz" - besser bekannt als das Internet der Dinge: Die Deutsche Telekom forciert seit einiger Zeit den Ausbau des zukunftsträchtigen IT- und Kommunikationssysteme in Europa. So bietet der Dax-Konzern seit dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres den Internet-of-Things-Standard NarrowBand (NB) auf dem heimischen Kontinent an. Die Technologie sei überdies auch für den nordamerikanischen Markt angedacht.

NB: eine verheißungsvolle Funktechnologie

Die ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...