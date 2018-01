Berlin (ots) - In Deutschland wird alles Mögliche genau geregelt. Aber wenn es ernst wird, wenn es um Leben oder Tod geht, um kranke Menschen und diejenigen, die sich um sie kümmern, ist der Staat seit Jahren ziemlich passiv. Die Folgen dieser Politik sind in den Krankenhäusern zu besichtigen. Unter dem ökonomischen Druck durch Fallpauschalen wurde Personal über Gebühr abgebaut. Das spüren Patienten und Beschäftigte auch in Berlin buchstäblich am eigenen Leib. Das Ansinnen der Gewerkschaft Verdi und eines Bündnisses von Pflegekräften, in Berlin eine Mindestbesetzung der Stationen per Volksentscheid durchzusetzen, ist deswegen völlig legitim. Allerdings beschränkt sich der Notstand ja nicht auf die hauptstädtischen Krankenhäuser, sodass eine bundesweite Regelung angebrachter wäre als eine, die sich nur auf Berlin bezieht.



Der ganze Leitartikel unter www.morgenpost.de/213236967



OTS: BERLINER MORGENPOST newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53614.rss2



Pressekontakt: BERLINER MORGENPOST Telefon: 030/887277 - 878 bmcvd@morgenpost.de