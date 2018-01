Berlin (ots) - Die zehnjährige Zaira hatte keine Chance. Der Kipplaster überrollte sie einfach. Der "tote Winkel" bei Lkw ist ein lange bekanntes Problem. Es ist technisch lösbar bei überschaubarem Aufwand. Edeka Südbayern hat freiwillig für seine Lieferlastwagen ein Sicherheitssystem entwickelt, das den Fahrer vor Personen im nicht sichtbaren Bereich warnt. Materialkosten pro Fahrzeug: Rund 500 Euro. Ein Warnlicht, ein Signalton, ein kleiner Monitor. Lächerliche Technik im Vergleich zu manchem Hightech-Firlefanz, der in Oberklasselimousinen längst Standard ist. Angehörige von Verkehrstoten müssen doch wirklich verzweifeln. Warum schaffen Politiker es nicht, lebensrettende Technik für Lkw vorzuschreiben? Und warum gelingt es den Konzernen nicht, diese Technik als Standard-Sicherheitsfeature in ihre Fahrzeuge zu verbauen?



