Stuttgart (ots) - Vier Monate hat es gedauert, bis erstmals richtige Koalitionsverhandlungen stattfinden können. Wer da vollmundig ankündigt, eine zügige Regierungsbildung auf den Weg bringen zu wollen, weil die Menschen das nunmehr wirklich erwarteten, muss schon ein arg dickes Fell haben. Ja, diese Koalitionsverhandlungen werden es in sich haben, und es ist bezeichnend, dass die tollen Tage am Karnevalshöhepunkt ihren krönenden Abschluss finden sollen. Dabei strahlt allein das Kölner Dreigestirn schon jetzt mehr gute Laune und Aufbruchstimmung aus, als es das jammervolle schwarz-rote Trio in Berlin je verkörpern wird.



