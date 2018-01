Lieber Leser,

in den vergangenen beiden Wochen versuchte sich die Pan American Silver Aktie an einem technischen Ausbruch aus dem Korrekturtrend. Doch sie fiel beide Male wieder zurück, sodass in dieser Woche, Stand Freitagvormittag, ein leichtes Minus im Vergleich zur Vorwoche dasteht. Positiv hingegen ist der Umstand, dass die Aktie den 100-Wochen-Durchschnitt bereits wieder überwinden konnte. Das gilt allerdings nur auf US-Dollar Basis. In Euro notiert die Aktie noch immer unterhalb ... (David Iusow)

