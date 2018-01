Lausanne (awp) - Die im Bereich E-Commerce- und Technologiedienstleistungen tätige The Native hat weitere Veränderungen im Aktionariat mitgeteilt. Sie sei darüber informiert worden, dass die Seres Investments mit Sitz in Luxemburg ihre gesamten Anteile an der Gesellschaft verkauft habe, teilte die an der SIX kotierte Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...