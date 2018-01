Unterföhring (ots) - Gratulation! Drei Deutsche Fernsehpreise gingen heute Abend an Produktionen und Künstler von SAT.1 und ProSieben.



LUKE räumt ab! Der zweifache Comedypreis-Träger Luke Mockridge freut sich: Für "LUKE! - Die Woche und ich" (SAT.1/Brainpool TV) erhielt der 28-Jährige den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Late Night". Königsdisziplin: In der Kategorie "Beste Unterhaltung Prime Time" gewann die Musikshow "The Voice of Germany" (ProSieben/SAT.1/Talpa Germany) seinen zweiten Deutschen Fernsehpreis.



Das kann sich sehen lassen: In der Kategorie "Beste gestalterische Leistung Unterhaltung" kürte die Jury Mark Achterberg für seine Live Regie von u.a. "Germany's next Topmodel - Das Finale" (ProSieben/Redseven Entertainment) mit dem Deutschen Fernsehpreis.



Außerdem gratuliert ProSiebenSat.1 TV Deutschland Thomas Gottschalk (SAT.1: "Gottschalks Hausparty", "Little Big Stars") zum Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises!



Wolfgang Link, Vorsitzender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland-Geschäftsführung: "Jedes Jahr setzen wir uns erneut das Ziel, die Zuschauer mit fesselnden, bewegenden Produktionen zu begeistern. Die Fernsehschaffenden vor und hinter der Kamera arbeiten mit viel Energie und Herzblut daran, dieses Ziel umzusetzen. Die Trophäen sowie die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis motivieren uns, weiterhin aus Fernsehen ein emotionales Abenteuer zu machen. Ich gratuliere von Herzen allen Nominierten und Preisträgern."



Der Deutsche Fernsehpreis 2018 wurde am Freitag, 26. Januar 2018, zur Würdigung hervorragender Leistungen des vergangenen Jahres für das Fernsehen im Palladium in Köln vergeben. Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR - Communication Projects Susanne Lang Tel: 089/9507-1183 Susanne.Lang@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73135 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73135.rss2