Der kanadische Flugzeugkonzern Bombardier hat einen wichtigen Sieg gegen den Konkurrenten Boeing und die US-Regierung errungen. Die US-Handelskommission hat Strafzölle von nahezu 300 Prozent wieder aufgehoben.

Die Washingtoner "United States International Trade Commission" stellte fest, dass die US-Flugzeugindustrie durch den Import der Bombardierflugzeuge weder geschädigt werde noch Schaden drohe. Auf Antrag von Boeing hatte das Handelsministerium zuvor die Antidumping- und Ausgleichszölle festgelegt. Die Begründet lautete, der Bau der Mittelstreckenflugzeuge der C-Serie durch den kanadischen Staat subventioniert und das 100 bis 150 Sitze fassende Flugzeug werde unterhalb eines "fairen" Preises angeboten. Dem widersprach die Kommission mit den Stimmen aller vier Mitglieder. Das "Wall Street Journal" bezeichnete die Entscheidung des Panels als "verletzende Niederlage" für Boeing.

Auslöser des Streits war die Entscheidung der US-Fluggesellschaft Delta, 75 Maschinen der C-Serie zu kaufen. Kanada wertete die Strafzölle als einen Versuch der Regierung von Präsident Donald Trump, den US-Markt gegen Konkurrenten abzuschotten.

Die Aufhebung der Strafzölle is auch ein großer Erfolg für den europäische Luftfahrtkonzern Airbus. Im Oktober hatten Bombardier und Airbus eine Partnerschaft bei der Produktion der Bombardierflugzeuge der C-Serie beschlossen. Danach übernimmt Airbus SE einen Mehrheitsanteil von 50,01 Prozent am C-Serien-Programm, der "C Series Aircraft Limited Partnership/CSALP)". Bombardier hält 31 Prozent, das kanadische Quebec 19 Prozent der Anteile. Der kanadische Konzern ...

