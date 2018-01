Bitcoin-Enthusiasten versuchen den Davoser Gipfel mit zahlreichen Veranstaltungen aufzumischen. Bei den etablierten Teilnehmern stoßen sie damit auf wenig Gegenliebe. Für diese sind Cyberwährungen nichts als eine Blase.

Die Einladung hätte auch von einer etablierten Großbank stammen können: Zu einem Empfang mit "Cocktails und hors d'ouvres" lud der Mitgründer der Cyberwährung Ethereum, Joseph Lubin, am Donnerstagabend in die Davoser Lounge seiner Softwarefirma ConsenSys. In gediegenem Rahmen diskutierten die Krypto-Enthusiasten über die Zukunft von Bitcoin, Ethereum & Co.

Wenn's ums Feiern geht, unterscheiden sich die auf dem Weltwirtschaftsforum erstmals allgegenwärtigen Geldrevoluzzer also nicht allzu sehr von dem Establishment, das sie vom Thron zu fegen versuchen. Doch inhaltlich liegen Welten zwischen ihnen. Das hat sich auf dem diesjährigen Gipfel gezeigt. Die beiden Seiten prallten aufeinander wie selten zuvor. Die Bitcoin-Enthusiasten träumen von einer Neuerfindung des Finanzsystems, oder wenigstens von einer Alternative zum Gold. Alteingesessene Davos-Reisende hingegen sehen in Kryptowährungen entweder Spekulation, Schwindel oder einen Sturm im Wasserglas.

In Davos gelang es der Bitcoin-Gemeinde nicht, für sich zu begeistern. Die meisten traditionellen Teilnehmer - also Banker, Investoren, und Professoren - lobten zwar stets die dahinter liegende Blockchain-Technologie. Sie ist auch für viele andere Zwecke anwendbar. Aber sie zeigten sich extrem skeptisch über den Krypto-Hype. "Das ist eine typische Blase", sagte Starinvestor George Soros. "Der Bitcoin ist keine Währung, er ist Spekulation." Yale-Wirtschaftsprofessor Robert Shiller sah das ähnlich: "Der Enthusiasmus ist wie ein spekulativer Blase." Die Leute hören "ansteckende Geschichten über Anleger, die sehr viel Geld verdienen".

Bitcoin und andere Cyberwährungen haben im vergangenen Jahr exorbitante Wertsteigerungen von zum Teil mehr als 2000 Prozent gesehen. Allein der Bitcoin hat mittlerweile einen Marktwert von insgesamt fast 180 Milliarden Dollar. Der Boom hat immer mehr Privatanleger und zuletzt auch große institutionelle Investoren in den Markt gelockt. Doch der Wert dieser Cyberwährungen ...

