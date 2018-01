Die FedEx Corporation gibt infolge des kürzlich verabschiedeten U.S. Tax Cuts and Jobs Act heute drei große Programme bekannt:

1) Über 200 Million USD für erhöhte Vergütung, wovon etwa zwei Drittel an die Teammitglieder mit Stundenlohn gehen werden, indem 2018 die jährlichen Lohnerhöhungen um sechs Monate vom üblichen Datum im Oktober auf April vorverlegt werden. Der Restbetrag wird für die Finanzierung von Erhöhungen bei leistungsabhängigen Bonusplänen für Lohnangestellte verwendet werden

2) Ein freiwilliger Beitrag von 1,5 Milliarden USD an den FedEx-Pensionsplan stellt den Fortbestand eines der bestfinanzierten Ruhestandsprogramme im Land sicher.

3) Investitionen von 1,5 Milliarden USD, um den FedEx Express Indianapolis-Hub über die nächsten sieben Jahre erheblich zu erweitern. Der Memphis SuperHub wird ebenfalls im Rahmen eines großen Programms, dessen Einzelheiten in diesem Frühling bekannt gegeben werden, modernisiert und erweitert.

FedEx glaubt, der Tax Cuts and Jobs Act wird das BIP und Investitionen in den Vereinigten Staaten aller Voraussicht nach erhöhen.

Die Firma hat angesichts dieser Maßnahmen keine Änderung ihrer Fiskalgewinne 2018 oder Investitionsleitlinien wie am 19. Dezember 2017 veröffentlicht vorgenommen

Unternehmensüberblick

FedEx Corp. (NYSE: FDX) bietet Privat- und Geschäftskunden weltweit ein breites Portfolio an Transport-, E-Commerce- und Geschäftsdienstleistungen. Mit einem Jahresumsatz von 62 Milliarden USD bietet das Unternehmen unter der renommierten Marke FedEx integrierte Geschäftsanwendungen durch den Betrieb von Unternehmen, die untereinander im Wettbewerb stehen aber gemeinschaftlich verwaltet werden. FedEx wird regelmäßig zu einem der weltweit beliebtesten und zuverlässigsten Arbeitgeber gekürt und inspiriert seine mehr als 400.000 Mitarbeiter, sich stets "absolut und positiv" auf Sicherheit, die höchsten ethischen und professionellen Standards und die Bedürfnisse ihrer Kunden und Communitys zu konzentrieren. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie FedEx Menschen und Möglichkeiten rund um die Welt zusammenbringt, besuchen Sie bitte about.fedex.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die zusätzlichen Pensionsbeiträge werden erwartungsgemäß im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 durch verfügbares Fremdkapital finanziert.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen gelten, darunter Aussagen zu den Ansichten der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Finanzergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind vorbehaltlich Risiken, Unsicherheiten und sonstiger Faktoren, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder stillschweigend gemachten Angaben über historische Erfahrungen oder zukünftige Ergebnisse in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zu den potentiellen Risiken und Ungewissheiten gehören u. a. die wirtschaftliche Lage der globalen Märkte, auf denen wir tätig sind, eine signifikante Datenpanne oder sonstige Störung unserer Technologieinfrastruktur, die fortdauernden Auswirkungen des Cyberangriffs vom 27. Juni auf TNT Express, unsere Fähigkeit, die Geschäfte und Tätigkeiten von FedEx Express und TNT Express innerhalb des erwarteten Zeitrahmens-und Kostenrahmens zu integrieren, Änderungen von Kraftstoffpreisen oder Wechselkursen, unsere Fähigkeit, die Kapazitäten an sich verändernde Volumina anzupassen, neue Vorschriften der US-Regierung oder internationaler Regierungen, unsere Fähigkeit, übernommene Firmen auf effizient zu führen, zu integrieren und zu nutzen, unsere Fähigkeit, unser Ziel, der Ergebnissteigerung im FedEx Express-Segment zu erreichen, rechtliche Herausforderungen oder Änderungen im Zusammenhang mit den von FedEx Ground beschäftigten Eigenbetrieben sowie mit den Fahrern, die in deren Auftrag Dienstleistungen anbieten, Störungen oder Änderungen des Service oder Änderungen der Geschäftstätigkeiten oder finanziellen Solidität beim U.S. Postal Service, zu Bedingungen, die für uns akzeptabel sind, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln die Auswirkungen terroristischer Aktivitäten oder internationaler Konflikte, sowie weitere Faktoren, die in den Pressemitteilungen der FedEx Corp. und ihrer Tochtergesellschaften sowie in den Einreichungen der FedEx Corp. bei der SEC zu finden sind. Sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Geschehnisse noch infolge sonstiger Gegebenheiten.

