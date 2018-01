Wochenrückblick KW4: Rekordluft im DAX, Infineon und die Chip-Flaute, Telekom und die Dividende

Am Dienstag war es endlich so weit: Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) konnte ein neues Rekordhoch verzeichnen. Mit 13.596,89 Zählern wurde damit endlich wieder Höhenluft geschnuppert, nachdem die US-Märkte schon länger in Rekordlaune sind. Aber ein Durchmarsch in Richtung 14.000 Punkte gelang indes nicht. Dem steht die auf Touren kommende Berichtssaison entgegen. Aber es wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Runde Marke im DAX fällt.

Bei den Einzelwerten rückten immer wieder andere Werte in den Fokus. Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) etwa litt unter einer allgemeinen Schwäche unter Chipherstellern. Bei der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) stützten Phantasien über eine Dividendensteigerung. Bei Linde (WKN: A2E4L7 / ISIN: DE000A2E4L75) halfen starke Quartalsergebnisse des Fusionspartners Praxair.

Deutschland

Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) war lange Zeit so etwas wie der Überflieger im DAX . Im Sommer 2017 wurde die Rekordjagd jedoch unterbrochen. Bei 202 Euro war Schluss. Jetzt nähern wir uns dieser Marke jedoch wieder an. In wenigen Tagen legte das Papier mehr als 10 Prozent an Wert zu. Mehr dazu hier.

