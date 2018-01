Alle großen Indizes der Welt bewegen sich von Rekord zu Rekord und schließen auf einem immer höheren Niveau. Seit Jahren kennen die Weltbörsen fast nur eine Richtung - gen Norden. Viele Anleger können sich an keine größeren Crashs mehr erinnern oder haben selbst noch nie welche erlebt.



Wir befinden uns mittlerweile sowohl in Deutschland als auch in allen anderen großen Volkswirtschaften im neunten Jahr eines Bullenmarktes. Es ist in meinen Augen an der Zeit, sich Gedanken über ein mögliches Ende dieses Trends zu machen. Und da in der Regel der Aufstieg immer länger dauert als der Abstieg, habe ich mir ...

